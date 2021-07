Free Fire x Street Fighter कोलैब पर ऐसे मिलेगा Ryu और Chun-Li बंडल पैक

Garena Free Fire ने हाल ही में स्ट्रीट फाइटर गेम के साथ कोलैबरेशन किया था। इस कोलैब के तहत फ्री फायर मोबाइल गेम में स्ट्रीट फाइटर थीम के बहुत सारे आइटम जोड़े गए जिन्हें हासिल करने के लिए गेम के अन्दर अलग-अलग तरह के इवेंट चल रहे हैं। कुछ इवेंट 7 Days Login की तरह फ्री हैं जिनमें आपको बस सात दिनों तक गेम को खोलकर लॉग इन करना होता है मगर बाकी के इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आपको डायमंड इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो असली के रुपये-पैसे से खरीदे जाते हैं। Also Read - Garena Free Fire में इस तरह फ्री में जीत सकते हैं DJ Alok, जानें पूरा तरीका

Free Fire x Street Fighter कोलैब 15 जुलाई तक चलेगा। इसी बीच आपके पास अब मौका है स्ट्रीट फाइटर के आइकॉनिक कैरेक्टर Ryu और Chun-Li पर बने हुए बंडल जीतने का। इन बंडल में एक्सक्लूसिव स्ट्रीट फाइटर प्राइज शामिल हैं। आइए जानते हैं ये कैसे मिलेंगे। Also Read - Free Fire Redeem Codes 11 July: फ्री फायर के खास कोड दिलाएंगे 2x New Year Loot Crate

गरेना फ्री फायर ने गेम में Ryu और Chun-Li बंडल को Free Fighter’s Wish Event में जोड़ दिया है। इसका मतलब आपको यह विश इवेंट पर स्पिन व्हील की मदद से मिल पाएगा। यह जानकारी फ्री फायर ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की है। नीचे लगी हुई इनकी ट्वीट देखिए: Also Read - Free Fire को बिना डाउनलोड किए ऑनलाइन कैसे खेलें, जानें पूरी डिटेल

Two of the most awaited bundles are finally here! Get the Ryu and Chun-Li bundles through the Free Fighter Wish event today. 🥊 #FFxSFVCE #AceYourKnockouts #FreeFire #IndiaKaBattleRoyale #Booyah pic.twitter.com/JTdLMaNtUl

