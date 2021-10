Free Fire और Venom कोलैबोरेशन के आइटम्स हुए लीक, वेनम बाइक समेत मिलेंगे कई आइटम

गरीना समय-समय पर नए कोलैबोरेशन करता रहता है, जिससे प्लेयर्स का रोमांच बना रहता है। इन कोलैबोरेशन के साथ ही गरीना Free Fire में नए रिवॉर्ड्स और दूसरे आइटम्स की एंट्री होती है। फ्री फायर के अपकमिंग कोलैबोरेशन की जानकारी लीक हुई है, जो प्लेयर्स को काफी पसंद आएगा। Free Fire का जल्द ही Venom के साथ कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो रॉयल बैटल गेम अपकमिंग फिल्म Venom: Let There Be Carnage के साथ कोलैबोरेशन करेगा। Also Read - Free Fire में स्पेशल विजुअल इफेक्ट के साथ आने वाली ये स्किन हैं बेस्ट, जानें डिटेल

Free Fire x Venom गरीना का किसी मूवी के साथ पहला कोलैबोरेशन होगा। आने वाले दिनों में गेम नए कंटेंट और आकर्षक इन-गेम एक्सेसरीज का ऐलान कर सकता है। बता दें कि Venom: Let There Be Carnage मूवी 16 अक्टूबर 2021 को रिलीज होगी। इस मूवी में टॉम हार्डी, मिशिल विलियम्स समेत अन्य मुख्य भूमिका में हैं। फ्री फायर प्लेयर्स को इस मूवी में भी कुछ एस्टर एग्स देखने को मिल सकते हैं।

गरीना के प्रोड्यूसर, हेरोल्ड टीओ ने कहा, 'Venom: Let There Be Carnage के साथ कोलैबोरेशन दुनियाभर के फ्री फायर प्लेयर्स और हमारे लिए एक बड़ा माइलस्टोन है।'

Free Fire X Venom की लीक हुई जानकारी

मोबाइल गेमर्स Free Fire X Venom के आने वाले आइटम्स को जरूर ट्राई करना चाहेंगे। फ्री फायर के अपकमिंग कोलैबोरेशन का एक शॉर्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ आइटम्स की डिटेल्स मौजूद है। आइए जानते हैं फ्री फायर और वेनम के इस कोलैबोरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा।

Venom vs. Carnage Crate

Venom Motorbike

Carnage Helmet

We Are Venom Streetwear (bundle)

Venom Backpack

इसके अतिरिक्त Bart FF नाम के एक डेटा माइनर ने भी कुछ जानकारी साझा की है। इसके मुताबिक Free Fire x Venom कोलैबोरेशन के बाद प्लेयर्स को गेम में कई आइटम्स देखने को मिल सकते हैं।

Venom helmet

Time of Carnage: We are Venom

Time of Carnage Booty

Bike – Time of Carnage

Time of Carnage Set

Blue Venom Token

Red Venom Token

Hybrid Venom Token

Carnage Time Backpack

ध्यान दें कि इस लिस्ट में शामिल आइटम्स फिलहाल गेम में मौजूद नहीं हैं। चूंकि यह जानकारी लीक रिपोर्ट्स के आधार पर लिखी गई है, इसलिए इन आइटम्स की उपलब्धता की आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं है।