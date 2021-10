Free Fire x Venom Collaborations: गरेना फ्री फायर ने हाल ही में प्लेयर्स के लिए एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स देने के लिए फिल्म वेनोम के साथ पार्टनरशिप किया था। अब इस पार्टनरशिप की टाइमिंग भी खत्म होने वाली है। Also Read - Free Fire Redeem Codes for Today (23 October): आज फ्री में मिलेंगे diamond voucher समेत कई रिवॉर्ड, जानें क्लेम करने का तरीका

लिहाजा, प्लेयर्स के पास रिवॉर्ड पाने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। हालांकि, गरेना फ्री फायर ने प्लेयर्स के लिए इन-गेम आइटम्स में दो नए आइटम्स को जोड़ा है। ये दो आइटम Venom Motorbike और Venom Streetwear है। Also Read - Free Fire Diwali Level Up Shop में मिलने वाले ये हैं 5 सबसे बेहतर आइटम

गरेना ने फैंस को दिया मैसेज

Garena हमेशा अपने यूजर्स के लिए इस तरह के नए पार्टनशिप को पेश करता रहता है। फिलहाल, फैंस ने इस नए कौलेब को लेकर काफी पोजिटिव रिएक्शन दिया है। Free Fire ने एक नया स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें लिखा है कि ‘बचे हुए, फ्री फायर एक्स वेनोम का आनंद लें’. फ्री फायर एक्स वेनम पाने का यह अंतिम मौका है। इसे मिस ना करें। Also Read - Free Fire में आज फ्री में मिलेंगे Katana skin समेत कई धांसू रिवॉर्ड

इस कॉलेबेरशन के दौरान, प्लेयर्स कई रिवॉर्ड्स पाने में सक्षम है। गेमर्स के पास इन दो रिवॉर्ड्स को अपने कलेक्शन में जोड़ने का मौका है। प्लेयर्स को यह भी ध्यान में रखना होगा कि यह कॉलेबरेशन जल्द ही खत्म होने वाला है। ऐसे में प्लेयर्स के पास इन रिवॉर्ड्स को जीतने का सीमित समय है। Venom Motorbike और Street Wear इस गेम में ज्यादा डायनामिज्म जोड़ता है।

प्लेयर्स को मिलेगा नए आइटम्स का एक्सपीरियंस

इससे पहले प्लेयर्स ने Venom helmet, Time of Carnage: We are Venom, Blue Venom Token, Red Venom Token, और carnage Time Backpack जैसे कॉलोबेरेशन आइटम्स का अनुभव किया है।

ऐसे में प्लेयर्स ऊपर बताई गई सभी जानकारियों को ध्यान में रखकर नए आइटम्स को कलेक्ट कर सकते हैं। गेमर्स निश्चित रूप से इन नए इवेंट को इंज्वॉय कर पाएंगे। इन इवेंट्स और रिवॉर्ड्स को पाने के लिए प्लेयर्स हम प्लेयर्स को सभी अपडेट की जानकारी देते रहेंगे।