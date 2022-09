Free Fire MAX में इस समय कई इवेंट चल रहे हैं। इनमें गेमर्स को एक से एक अच्छे आइटम पाने का मौका मिल रहा है। लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में एक नया टॉप-अप इवेंट भी लाइव हो गया है। इसमें गेमर्स इन-गेन करेंसी यानी डायमंड खरीद सकते हैं। इसे खरीदने पर उन्हें फ्री में रिवॉर्ड के तौर पर आइटम मिलेगा। वैसे तो डायमंड को इन-गेम स्टोर से खरीदा जा सकता है। हालांकि, तब प्लेयर्स को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। यही कारण है कि टॉप-अप उनके लिए फायदे का सौदा होता है। इनके जरिए वे फ्री में आइटम पा सकते हैं। Come & Dance Top-Up इवेंट खत्न होने के बाद एक नया Crack of Dawn Top-Up इवेंट शुरू हो गया है। यह प्लेयर्स को रिवॉर्ड के तौर पर ग्लू वॉल आदि पाने का मौका दे रहा है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Free Fire MAX OB36 अपडेट के साथ आया Tatsuya, दूसरे कैरेक्टर्स को मिला बूस्ट

Free Fire MAX New Top-Up Event

Free Fire MAX में Crack of Dawn Top-Up इवेंट 17 सितंबर से शुरू हो गया। गेम में यह 23 सितंबर तक लाइव रहेगा। इसमें प्लेयर्स को 3 रिवॉर्ड पाने का मौका मिल रहा है।

इवेंट में 100 डायमंड खरीदकर प्लेयर्स फ्री में Crying Emote (Facepaint) पा सकते हैं।

300 डायमंड खरीदने पर उन्हें Gloo Wall – Crack of Dawn पाया जा सकता है।

इसके अलावा 1000 डायमंड खरीदने पर प्लेयर्स को फ्री में Blueprint: Beatz Bangers रिवॉर्ड मिलेगा।

ऐसे पाएं रिवॉर्ड

इवेंट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने डिवाइस में फ्री फायर मैक्स ओपन करें।

उसके बाद होम स्क्रीन पर सबसे ऊपर आ रहे + आइकन पर क्लिक कर दें।

अब यहां डायमंड पैक उपलब्ध होंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार डायमंड पैक खरीद सकते हैं।

पेमेंट पूरा करने पर डायमंड अपने आप आपके फ्री फायर मैक्स अकाउंट में आ जाएंगे।

इसके बाद आप इवेंट सेक्शन में जाएं। इसके लिए राइट साइड में आ रहे कैलेंडर के आइटन पर क्लिक कर दें।

फिर Crack of Dawn Top-Up इवेंट सेक्शन में जाएं और आपने जितने डायमंड खरीदें हैं, उसके रिवॉर्ड के लिए दिए गए क्लैम बटन पर क्लिक कर दें।

डायमंड की कीमत

बता दें कि 100 डायमंड की कीमत 100 रुपये

310 डायमंड की कीमत 250 रुपये

520 डायमंड की कीमत 400 रुपये

1060 डायमंड की कीमत 800 रुपये

2180 डायमंड की कीमत 1600 रुपये

5600 डायमंड की कीमत 4,000 रुपये है।

इस तरह आप डायमंड खरीदकर सारे रिवॉर्ड पा सकते हैं।