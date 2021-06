Garena Free Fire All Star 2021 टूर्नामेंट की जानकारी आई सामने, इस दिन से हो रहा है शुरू

जल्द ही एक और Free Fire टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है। पिछले टूर्नामेंट Free Fire World Series 2021 की सफलता के बाद कंपनी एक और ग्लोबल टूर्नामेंट Free Fire All Star (FFAS) 2021 का आयोजन कर रही है। इस टूर्नामेंट की जानकारी अब सामने आई है। Also Read - Free Fire Redeem Codes of 25th June: जानें आज के रिडीम कोड के बारे में पूरी detail

FFAS 2021

फ्री फायर ऑल स्टार टूर्नामेंट (FFAS) 2021 को तीन अलग-अलग रीजन में खेला जाएगा। FFAS Asia 2021 का आयोजन 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा। इसमें 8 अलग-अलग टीमें हिस्सा लेंगी। दक्षिण एशिया से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें भाग ले रही है। वहीं, दक्षिण-पूर्वी एशिया से इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कम्बोडिया, फिलीपींस और ताइवान की टीमें हिस्सा लेंगी।

पिछले साल Free Fire All Star का आयोजन जून में किया गया था, जिसमें एशिया की टीम Xavier Esport ने यह खिताब जीता था। वहीं, The Mafia नाम की टीम तीसरे स्थान पर रही थी। दो और एशियाई टीम 8bit और ATP Kings क्रमश: 11वें और 12वें स्थान पर रही थी।

FFAS EMEA 2021: फ्री फायर टूर्नामेंट का अगला मैच 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच खेला जाएगा। इसमें यूरोप, मिडिल ईस्ट और नार्थ अफ्रीका, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की टीमें भाग लेंगी।

इसके अलावा FFAS Americans रीजन में लैटिन अमेरिका, ब्राजील, और नार्थ अमेरिका की टीमें हिस्सा लेंगी। इसका आयोजन 6 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच किया जाएगा।

अलग-अलग थीम पर होगा मैच

FFAS 2021 टूर्नामेंट में हर दिन अलग-अलग थीम पर मैच खेला जाएगा। पहले दिन बॉम्ब स्कॉड, दूसरे दिन क्लैश स्कॉड और तीसरे दिन बैटल रॉयल स्कॉड थीम पर मैच होगा। इस टूर्नामेंट की विजेता टीम को रीजन लेवल पर 10,000 USD राशि दी जाएगी। इस टूर्नामेंट को Free Fire प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।