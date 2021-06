Free Fire ने दो हफ्तों में बैन किए 10 लाख से ज्यादा अकाउंट, जानिए क्या है वजह

Garena Free Fire साल 2021 में अपनी सफलता की नई कहानी लिख रहा है। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक यह गेम लगातार टॉप 10 सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम्स की लिस्ट में बना हुआ है। इस गेम को हाल में ही एक बार फिर Esports Mobile Game of the Year award 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके अतिरिक्त Free Fire World Series 2021 ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। Also Read - Battlegrounds Mobile India और Free Fire में कैसे पाएं यूनीक और स्टाइलिश gamertag

Free Fire World Series 2021 अब तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ई-स्पोर्ट्स इवेंट बन गया है। इस इवेंट को 54 लाख लोगों ने लाइव देखा है और इसकी हिंदी रिकॉर्डिंग को 19 लाख लोगों ने देखा है। फ्री फायर में दूसरे प्लेयर्स से आगे निकलने के लिए कुछ लोग थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ दूसरे प्लेयर्स का गेम प्रभावित होता है, बल्कि गेम की ईमानदारी पर भी प्रभाव पड़ता है।

Free Fire ने बैन किए 10 लाख से ज्यादा अकाउंट

इस तरह के प्लेयर्स या बेईनामों से निपटने के लिए फ्री फायर डेवलपर्स ने एक एंटी-चीट मैकेनिज्म विकसित किया है। एंटी चीट मैकेनिज्म ना सिर्फ ऐसे प्लेयर्स को बेईमानी करने से रोकता है, बल्कि उन्हें इंस्टैंट बैन भी करता है। फ्री फायर ने पिछले दो हफ्तों में 1,058,472 अकाउंट्स को विभिन्न हैक कारणों से बैन किया है। लगभग 55 फीसदी बेईमानी करने वाले को प्लेयर्स के रिपोर्ट करने के बाद बैन किया गया है।

किन वजहों से बैन किए गए अकाउंट

पिछले दो हफ्तों में फ्री फायर में चीटर्स द्वारा इस्तेमाल किए गए हैकिंग सॉफ्टवेयर की पूरी डिटेल्स यहां है।