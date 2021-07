Free Fire ने 2 हफ्ते में BAN किए 1,348,888 अकाउंट, ये गलतियां बनी वजह

Garena Free Fire दुनिया के सबसे ज्यादा सफल गेम्स में से एक है। इस बैटल रॉयल गेम की दुनियाभर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। गूगल प्ले स्टोरेज से इस गेम को अरबों बार इंस्टॉल किया जा चुका है। साल 2021 में इस गेम को 10 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। रेवेन्यू और डाउनलोड की बात करें तो Free Fire ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जून महीने में यह प्ले स्टोर पर top-grossing गेम रहा है। इसके साथ ही गेम को Mobile Game of the Year टाइटल का अवॉर्ड Esports Awards 2020 में मिला है। Also Read - Free Fire Redeem Code of 16th July: इस कोड में मिल रहे कई रिवॉर्ड, तुरंत करें रिडीम

Free Fire ने BAN किए लाखों अकाउंट

सफलता के साथ ही जिम्मेदारी भी आती है और ऐसा ही फ्री फायर के साथ हो रहा है। चीटर्स और हैकर्स इस गेम में भी दस्तक दिए हुए हैं। ऐसे प्लेयर्स को सबक सीखाने के लिए गरीना एक सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जो बेईमानी करने वाले यूजर्स की पहचान कर उन्हें बैन करता है। दरअसल, कई यूजर्स थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके गेम में एडवांटेज लेते हैं।

Free Fire डेवलपर्स दो हफ्तों पर एक डीटेल रिपोर्ट जारी करते हैं। डेवलपर्स द्वारा पब्लिश की गई लेटेस्ट रिपोर्ट में बैन किए गए अकाउंट और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई ट्रिक्स की डिटेल है। फ्री फायर ने पिछले दो हफ्तों में 1,348,888 अकाउंट्स बैन किए हैं। इसमें 55.8 फीसदी अकाउंट को कई प्लेयर्स की शिकायत के बाद बैन किया गया है। वहीं 37,181 प्लेयर्स को चीटर्स के साथ टीम बनाने की वजह से बैन किया गया है।

इन ट्रिक्स का किया गया इस्तेमाल?

ऑटो Aim: Auto Aim फीचर के इस्तेमाल से प्लेयर्स अपने टार्गेट रेंज में मौजूद किसी भी दुश्मन को ऑटोमेटिक निशाना बनाकर धराशायी कर सकते हैं। इसके लिए हैकर्स थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। कुल बैन किए गए चीटर्स में से 68.3 फीसदी को इस फीचर के इस्तेमाल की वजह से बैन किया गया है।

Teleport Hacks: 15.3 फीसदी अकाउंट्स को इस ट्रिक का इस्तेमाल करने के कारण बैन किया गया है। इस फीचर का इस्तेमाल कर प्लेयर्स एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी फिजिकल डिस्टेंस को तय किए पहुंच सकते हैं। यानी टेलीपोर्ट हो सकते हैं।

Through the Wall: 13.8 फीसदी यूजर्स को इस ट्रिक के इस्तेमाल की वजह से बैन किया गया है। इस चीट का इस्तेमाल कर प्लेयर्स दीवार के पार बिना किसी दिक्कत के शूट कर सकते हैं।

13.8 फीसदी यूजर्स को इस ट्रिक के इस्तेमाल की वजह से बैन किया गया है। इस चीट का इस्तेमाल कर प्लेयर्स दीवार के पार बिना किसी दिक्कत के शूट कर सकते हैं। 2.6 फीसदी लोगों को अनिश्चित कारण से बैन किया गया है।

Garena Free Fire ने anti-hack मेजर्स को बेहतर किया है, जिससे बेईमानी करने वाले प्लेयर्स को पकड़ा जा सके। साथ ही इससे प्लेयर्स को बल मिलता है, जिससे वह इन-गेम हैकर्स के खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं।