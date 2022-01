Garena Free Fire अक्सर नए इवेंट्स और कैंपेन के साथ प्लेयर्स के लिए ढेरों फ्री रिवॉर्ड लेकर आता है। इन इवेंट्स के साथ ही गेम डेवलपर आपको Booyah ऐप पर गेम की लाइवस्ट्रीम देखने पर भी रिवॉर्ड देता है। पिछले हफ्ते यह आपको स्ट्रीम देखने के बदले में फ्री पेट्स दे रहा था और अब आपको यहां पर और भी ढेर सारे रिवॉर्ड जीतने का मौका मिल रहा है। Also Read - Garena Free Fire के इस इवेंट में मिलेंगे Incubator Voucher समेत ढेरों फ्री रिवॉर्ड, बस करना होगा छोटा सा काम

Garena Free Fire के Booyah! ऐप पर इस वक्त दो इवेंट्स चल रहे हैं, जहां पर आपको 15 मिनट से लेकर 90 मिनट तक स्ट्रीम देखने पर अलग-अलग रिवॉर्ड मिलेंगे। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Garena Free Fire में Weapon Loot Crates की हो रही बारिश, इस तरह मिलेंगी फ्री गन स्किन

Garena Free Fire: Watch Clips to Win

Garena Free Fire के Booyah! ऐप पर आज, 10 जनवरी को एक नया इवेंट — Watch Clips to Win — शुरू हुआ है। यह 11 जनवरी तक चलेगा। इन दो दिनों में आपको Booyah! ऐप पर अपने फ्री फायर अकाउंट से लॉग-इन करके 15 मिनट तक Booyah Clips देखनी होंगी। इसके बादले में आपको New Age Monster Truck, Santa Militia Bundle और Pet Tiger समेत ढेरों दूसरे इनाम मिलेंगे। Also Read - Garena Free Fire में आया कमाल का बैकपैक, जो हर लेवल पर बदलता है स्टाइल: जानें कैसे मिलेगा फ्री

Garena Free Fire: Accumulate Watch Time

Garena Free Fire ने Booyah! ऐप पर एक और इवेंट शुरू किया है– Accumulate Watch Time। यहां पर आपको प्लैटफॉर्म पर मौजूद फ्री फायर स्ट्रीम को 30 मिनट, 60 मिनट और 90 मिनट देखने पर फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे। यह इवेंट ( जनवरी को शुरू हुआ है और 11 जनवरी तक लाइव रहेगा। स्ट्रीम देखने पर मिलने वाले रिवॉर्ड को आप नीचे देख सकते हैं।

कैसे मिलेंगे Booyah पर फ्री रिवॉर्ड

स्टेप 1: फ्री फायर ओपन करिए और लॉबी में दाईं ओर दिए गए कैलेंडर आइकन पर टैप करिए।

स्टेप 2: ऊपर की तरफ दिए हुए टैब्स में से News पर टैप करिए।

स्टेप 3: अब यहां पर Booyah Watch to Win पर टैप करिए।

स्टेप 4: यहां पर आपको Go To का बटन मिलेगा। इसे दबा दीजिए।

स्टेप 5: अब आपके फोन में Booyah का इंटरफेस खुल जाएगा, जहां आपको दाईं तरफ दिए हुए Login बटन पर टैप करके अपनी फ्री फायर ID के साथ लॉग-इन करना होगा।

ऊपर लिखे हुए पांच स्टेप्स की जगह पर आप सीधे से Booyah! ऐप को डाउनलोड करके यहां अपनी फ्री फायर ID से भी लॉग-इन कर सकते हैं। इसके बाद आपको फ्री फायर स्ट्रीम को सेलेक्ट करके इसे देखना होगा।