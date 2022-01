Garena Free Fire में अक्सर नए इवेंट्स और कैंपेन आते रहते हैं, जो प्लेयर्स को मिशन पूरे करने पर फ्री रिवॉर्ड देते हैं। गेम डेवलपर इन इवेंट्स के साथ में अपने Booyah ऐप पर भी प्लेयर्स को फ्री रिवॉर्ड जीतने का मौका देता है, जिसके लिए आपको बस कुछ देर गेम की लाइवस्ट्रीम देखनी होती है। Garena के Booyah ऐप पर इस वक्त Sign Up & Win इवेंट चल रहा है, जहां पर आपके पर One Finger Pushup और Shuffling इमोट से लेकर Google Play Vouchers और Blue Phoenix Bundle जैसे रिवॉर्ड जीतने का मौका है। आइए इस इवेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Garena Free Fire में आ गया नया Faded Wheel, पा सकते हैं Groza Golden Roar गन स्किन समेत कई आइटम

Garena Free Fire: Sign up & Win: Booyah!

Garena Free Fire के Booyah! ऐप पर इस महीने Sign Up & Win इवेंट चल रहा है। इसकी शुरुआत 4 जनवरी को हुई थी और यह गेम में 30 जनवरी तक लाइव रहेगा। इस दौरान आपके पास मौका है ऊपर बताए हुए ढेरों रिवॉर्ड जीतने का। इसके लिए आपको Booyah ऐप पर अकाउंट बनाना होगा और फिर प्लैटफॉर्म पर मौजूद फ्री फायर स्ट्रीम्स को 30 मिनट तक देखना होगा। ऐसा करने पर आपको नीचे लिखे हुए रिवॉर्ड मिलेंगे:

Aurous Ascension Bundle

Blue Phoenix Bundle

Shuffling Emote

One Finger Pushup Emote

Google Play Vouchers

कैसे मिलेंगे फ्री रिवॉर्ड

सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से Booyah! ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहां पर अकाउंट बनाकर उसे अपनी फ्री फायर ID से लिंक करना होगा। इसके बाद आपको किसी भी फ्री फायर स्ट्रीम को सेलेक्ट करके 30 मिनट तक देखना होगा। ऐसा करने के बाद आपको अपना फ्री रिवॉर्ड मिल जाएगा।

Garena Free Fire: Watch to Win

Sign up & Win के अलावा इस वक्त Garena Free Fire के Booyah! ऐप पर दो और इवेंट्स चल रहे हैं– Watch Clips to Win और Accumulate Watch Time। ये दोनों इवेंट्स आज, 11 जनवरी को खत्म हो जाएंगे।

Watch Clips to Win इवेंट में आपको Booyah! ऐप पर 15 मिनट तक Booyah Clips देखनी होंगी। इसके बादले में आपको New Age Monster Truck, Santa Militia Bundle और Pet Tiger समेत ढेरों दूसरे इनाम मिलेंगे। Accumulate Watch Time इवेंट में आपको फ्री फायर स्ट्रीम को 30 मिनट, 60 मिनट और 90 मिनट देखने पर फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे। इसके अलावा आप यहां पर क्लिक करके आज मिलने वाले फ्री Garena Free Fire रिवॉर्ड के बारे में जान सकते हैं।