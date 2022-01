Garena Free Fire में अक्सर नए इवेंट्स आते रहते हैं, जो प्लेयर्स को आसान से मिशन पूरे करने के बदले में रिवॉर्ड देते हैं। इन रिवॉर्ड में एक्सक्लूसिव स्किन, वाउचर, पेट्स और कैरेक्टर्स शामिल होते हैं। गेम के New Age कैंपेन में एक इवेंट Countdown to New Age शुरू हुआ है, जहां आपको बस लॉग-इन करने के बदले अलग-अलग रिवॉर्ड मिलेंगे। Also Read - Garena Free Fire Season 44 हुआ लाइव, साथ लाया रंग-बिरंगे एलियन ऑउटफिट

Garena Free Fire Countdown to New Age इवेंट्स में प्लेयर्स Resupply Map, Universal Fragment, Weapon Royale Voucher, Diamond Royale Voucher और Gold Royale Voucher समेत Frozen Torch Skyboard फ्री मिलेगा। आइए जानते हैं इन रिवॉर्ड को कैसे कलेक्ट करना है। Also Read - Garena Free Fire में नए साल का तोहफा: आज मिलेंगे फ्री Yeti पेट और Mr Waggor पेट स्किन

Garena Free Fire: Frozen Torch Skyboard

Garena Free Fire के Countdown to New Age इवेंट की शुरुआत गेम में 29 दिसंबर को हुई है। यह इवेंट 4 जनवरी 2022 तक लाइव रहेगा, जिस बीच आपको इवेंट में हर दिन लॉग-इन करना होगा। इस इवेंट में मिलने वाले रिवॉर्ड इस तरह हैं: Also Read - Garena Free Fire में आया नया Alpine मैप, जहां मैच खेलने पर मिलेंगे ढेरों इनाम

पहले दिन लॉग-इन करने पर 2x Gold Royale Voucher मिलेंगे

दूसरे दिन लॉग-इन करने पर 5x New Age Coin मिलेंगे

तीसरे दिनों तक लॉग-इन करने पर Craftland Room Card मिलेगा

चौथे दिन लॉग-इन करने पर Frozen Torch Skyboard मिलेगा

पांचवें दिन लॉग-इन करने पर प्लेयर्स को 3x Resupply Map मिलेंगे

छठे दिन लॉग-इन करने पर Universal Fragment मिलेगा

सातवें दिनों तक लॉग-इन करने पर प्लेयर्स को 2x Weapon Royale Voucher और 2x Diamond Royale Voucher मिलेंगे।

कैसे मिलेंगे Countdown to New Age रिवॉर्ड

यह इवेंट 29 दिसंबर को शुरू हुआ है और अगर आप हर दिन यहां पर लॉग-इन कर रहे हैं तो अब तक आप चार बार लॉग-इन कर चुके होंगे, जिसके बाद आपके लिए Frozen Torch Skyboard अनलॉक हो गया होगा। इवेंट में मौजूद रिवॉर्ड्स को पाने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे।

सबसे पहले प्लेयर्स को अपने Free Fire अकाउंट से लॉग-इन करना होगा और फिर इवेंट के इंटरफेस को एक्सेस करना होगा। यहां प्लेयर्स को New Age टैब में नजर आ रहे Countdown to New Age इवेंट में जाना होगा। यहां पर आपको अपने लॉग-इन के दिन के हिसाब से रिवॉर्ड के सामने क्लेम का बटन मिलेगा। इन बटन पर टैप करके आप हर दिन एक आइटम क्लेम कर सकते हैं।