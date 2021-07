Garena Free Fire Diamond Royale इवेंट हुआ शुरू, इस तरह जीत सकते हैं The Scarlet Groom Bundle

Garena Free Fire – Diamond Royale Free Fire Event: Garena ने हाल ही में The Scarlet Groom को Free Fire में इंट्रोड्यूल किया है। इस बंडल को Diamond Royale इवेंट के जरिए जीता जा सकता है। इसके लिए प्लेयर गेम के अंदर इवेंट सेक्शन में जाकर डायमंड रोयाल का चुनाव कर सकते हैं। डायमंड रोयाल चुनने के बाद प्लेयर को व्हील स्पिन करना होता है और रिवार्ड जीतने का मौका मिलता है। Also Read - Free Fire को बिना डाउनलोड किए ऑनलाइन कैसे खेलें, जानें पूरी डिटेल

जैसा कि आप जानते हैं कि खेलने वाले प्लेयर के लिए डेवलपर समय-समय पर नए रिवार्ड्स और कॉस्मैटिक लाता है। इसमें प्लेयर को इन-गेम शॉप में कई तरह के कॉस्मैटिक चुनने का विकल्प मिलता है। Free Fire के इन-गेम आइटम्स की लिस्ट में कैरेक्टर स्कीन, वेपन स्कीन, ग्लू वॉल स्कीन, बैकपैक स्कीन समेत कई रिवार्ड्स मिलते हैं।

The bells are ringing, the altar's gleaming – now all that's left is a dashing man to complete the set. ✨ Get the new Diamond Royale bundle, the Scarlet Groom! 💎

Spin to increase your luck and probability to win the latest bundle. 🥀#FreeFire #IndiaKaBattleRoyale #Booyah pic.twitter.com/YSTHV2f35k

— Free Fire India Official (@IndiaFreeFire) July 8, 2021