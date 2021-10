Free Fire Diamonds खरीदने का आधिकारिक तरीका, जो दिलाएगा फ्री रिवॉर्ड्स

Free Fire Diamonds: Free Fire में भी दूसरे गेम्स की तरह इन-गेम करेंसी मिलती है, जिसकी मदद से विभिन्न आइटम्स खरीदे जा सकते हैं। फ्री फायर की प्रीमियम करेंसी डायमंड है, जो गेम में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जरिए ही आप कैरेक्टर, कॉस्ट्यूम और स्किन जैसे विभिन्न आइमट्स को खरीद सकेंगे। हालांकि, इसके लिए प्लेयर्स को असली पैसे खर्च करने होते हैं। प्लेयर्स टॉप-अप वेबसाइट्स समेत कई अन्य सोर्स से डायमंड खरीद सकते हैं। हालांकि, आप डायमंड को इन-गेम सेंटर से भी खरीद सकते हैं। Also Read - Free Fire में डायमंड से खरीदें ये धांसू Pet Skins, दुश्मनों को दूर से डराएगी इनकी स्पेशल एबिलिटी

कैसे खरीद सकते हैं Free Fire Diamonds?

जैसा की पहले ही बताया गया है कि इन-गेम टॉप अप सेंटर Free Fire Diamonds खरीदने का प्राइमरी तरीका है। आइए जानते हैं आप फ्री फायर गेम में डायमंड कैसे खरीद सकते हैं।

सबसे पहले प्लेयर्स को Free Fire गेम को बूस्ट करना होगा। इसके बाद उन्हें स्क्रिन पर नजर आ रहे डायमंड के आइकन पर क्लिक करना होगा।

यहां प्लेयर्स को विभिन्न टॉप-अप ऑप्शन नजर आएगा। अब यूजर को उस ऑप्शन को चुनना होगा, जितने डायमंड आप खरीदना चाहते हैं।

इस गेम में आपको 100 डायमंड के लिए 80 रुपये, 310 डायमंड के लिए 250 रुपये, 520 डायमंड के लिए 400 रुपये, 1060 डायमंड के लिए 800 रुपये, 2180 डायमंड के लिए 1600 रुपये और 5600 डायमंड के लिए 4 हजार रुपये खर्च करने होंगे।

अपनी पसंद का विकल्प चुनने के बाद प्लेयर्स को पेमेंट प्रॉसेस पर जाना होगा। पेमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्लेयर्स के फ्री फायर अकाउंट में निश्चित संख्या में डायमंड क्रेडिट हो जाएंगे।

क्या मिलेगा बोनस रिवॉर्ड?

Free Fire में डेवलपर्स अक्सर टॉप-अप इवेंट्स का आयोजन करते हैं, जिसमें निश्चित संख्या में डायमंड खरीदने पर प्लेयर्स को कई सारे फ्री रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। यह रिवॉर्ड्स फ्री फायर इन-गेम करेंसी खरीदने पर मिलेंगे, जिनके लिए प्लेयर्स को डायमंड खर्च करने होते हैं। फिलहाल गेम में Diwali Top Up 2 इवेंट चल रहा है, जिसमें प्लेयर्स 3x Quadri Lava Weapon Loot Crate और Katana – Sword of Honor हासिल कर सकते हैं।