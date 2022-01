Free Fire Diamonds ऐसे करें टॉप-अप, फ्री मिलेगा Shattered Reality emote और बैकपैक

गरीना Free Fire में इस वक्त New Age Top-Up इवेंट चल रहा है, जिसमें प्लेयर्स को एक्स्ट्रा डायमंड मिल रहा है। इसके साथ ही प्लेयर्स इस इवेंट में हिस्सा लेकर फ्री रिवॉर्ड्स भी हासिल कर सकते हैं। नए इवेंट में प्लेयर्स को आकर्षक रिवॉर्ड मिल रहा है, जिसमें लेजेंडरी बैकपैक स्किन, वीइकल स्किन और एक लेजेंडरी इमोट शामिल है। चूंकि टॉप-अप इवेंट में प्लेयर्स को सामान्य स्थिति से ज्यादा डायमंड या रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ऐसे में प्लेयर्स इन इवेंट्स का इतंजार कर सकते हैं। आइए जानते हैं फ्री फायर में चल रहे New Age Top-Up इवेंट में क्या कुछ खास मिल रहा है। Also Read - Garena Free Fire Redeem Code for 3 January 2022: इस तरह फ्री में मिलेगा Golden Roar Bundle

Free Fire New Age Top-Up इवेंट में क्या है खास

New Age कैंपेन दिसंबर से ही चल रही है और कुछ वक्त में यह खत्म होने वाला है। इस मौके पर डेवलपर्स ने New Age Top-Up इवेंट को जोड़ा है, जो 4 जनवरी से शुरू हुआ है। इस इवेंट में गेमर्स को 500 डायमंड खरीदने होंगे, जिसके बाद उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फ्री फायर इवेंट 9 जनवरी तक चलेगा, जिसमें प्लेयर्स को तीन रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। Also Read - Garena Free Fire का इवेंट कैलेंडर हुआ लीक, जानें कब आएंगे नए मिशन और नए रिवॉर्ड

100 डायमंड के टॉप-अप पर प्लेयर्स को Ironthrasher बैकपैक मिलेगा, जबकि 300 डायमंड के टॉप-अप प्लेयर्स को Motorbike – Ice Blossom स्किन और 500 डायमंड के टॉप-अप पर Shattered Reality इमोट मिलता है। ध्यान दें कि यह सभी रिवॉर्ड्स टॉप-अप इवेंट का हिस्सा हैं, इसलिए प्लेयर्स को एक भी डायमंड खर्च नहीं करना होगा। हालांकि, उन्हें निश्चित संख्या में डायमंड जरूर खरीदने होंगे, जिसके बाद ही उन्हें यह रिवॉर्ड्स मिलेंगे। Also Read - Garena Free Fire में आज फ्री मिलेंगे Mr Waggor और Panda पेट्स, जानें तरीका

कैसे खरीद सकते हैं डायमंड ?

फ्री फायर में डायमंड खरीदने का तरीका बेहद आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे।