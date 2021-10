Garena Free Fire के लिए जल्द ही Diwali इवेंट शुरू हो रहा है। इस इवेंट में प्लेयर्स को हर दिन नए रिवॉर्ड मिलेंगे। प्लेयर्स गेम में हर दिन लॉग-इन करके इन रिवॉर्ड को क्लेम कर सकेंगे। Free Fire प्लेयर्स को इन-गेम कॉस्मैटिक्स Claim Daily Rewards इवेंट के जरिए मिलेंगे। आज यानी 17 अक्टूबर को प्लेयर के पास डायमंड रॉयल वाउचर फ्री में क्लेम करने का मौका है। यह रॉयल वाउचर 30 नवंबर 2021 तक वैलिड रहेगा। आइए, जानते हैं किस तरह से इसे क्लेम करें? Also Read - Garena Free Fire में इन 5 गन-स्किन को पाना है बेहद मुश्किल

इस तरह क्लेम करें रिवॉर्ड

जैसा कि हमने बताया कि प्लेयर को डेली रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए हर दिन गेम में लॉग-इन करना पड़ेगा। डायमंड रॉयल वाउचर में प्लेयर को नीचे दिए गए रिवॉर्ड मिलेंगे- Also Read - Free Fire Redeem Code for Today: जल्दी रिडीम करें ये कोड और पाएं Famas Moonwalk Loot Crate

पहले दिन लॉग-इन करने पर डायमंड रॉयल वाउचर मिलेगा। दूसरे दिन लॉग-इन करने पर प्लेयर को वीपन रॉयल वाउचर मिलेगा। वहीं, तीसरे दिन गेम में लॉग-इन करने पर प्लेयर UMP- Calaclysm वीपन लूट क्रेट क्लेम कर सकेंगे। चौथे दिन गेम में लॉग-इन करने पर M4A1- Calaclysm वीपन लूट क्रेट मिलेगा। वहीं, पांचवें दिन गेम में लॉग-इन करने पर FAMAS- वेम्पायर वीपन लूट क्रेट मिलेगा। गेम में छठे दिन लॉग-इन करने पर इनक्यूबेटर वाउचर मिलेगा। Also Read - Free Fire में आज इस तरह फ्री में मिलेगा सबसे धासूं DJ Alok कैरेक्टर

Free Fire में इन रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए प्लेयर को सबसे पहले गेम लॉन्च करने के बाद गेम के कैलेंडर ऑप्शन में जाना होगा। गेम के होम पेज पर यह दाहिनी साइड मिलेगा। इसके बाद प्लेयर को इवेंट टैब में जाना होगा। वहां, Claim Daily Rewards टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद प्लेयर को जो आइटम दिखेगा उसे क्लेम कर सकेंगे।

Free Fire Diwali Event

Knight Clown ने गेम के दिवाली इवेंट के बारे में जानकारी लीक की है। लीक रिपोर्ट के मुताबिक, प्लेयर को 25 अक्टूबर से रिवॉर्ड मिलेंगे।

Lone Wolf Mode Open (25 October 2021 – 4 November 2021)

Charge the Portal to Come Home (25 October 2021 – 7 November 2021)

Pick your Diwali Hampers (29 October 2021 – 7 November 2021)

Rang De Rangoli (29 October 2021 – 7 November 2021)

Countdown to Diwali (1 November – 4 November 2021)

Claim free Magic Cube (4 November 2021)

Diwali Party (4 November 2021)

After Party Gifts (5 November 2021 – 11 November 2021)