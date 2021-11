Free Fire Emotes: Baby Shark से लेकर Mythos Four तक, बेहद खास हैं ये 5 इमोट्स

दुनियाभर में Free Fire प्लेयर्स की बड़ी संख्या है। लोग इस मोबाइल गेम को खेलना काफी पसंद करते हैं। गेम में कई सारे कॉस्मेटिक आइटम्स मिलते हैं, जिसमें इमोट्स भी शामिल हैं। इमोट्स अपने टीममेट्स के साथ कनेक्ट करने और मेमोरी क्रिएट करने का एक फनी तरीका है। इन इमोट्स को पाने के लिए प्लेयर्स को डायमंड खर्च करना होता है। इसके अतिरिक्त प्लेयर्स इन्हें इन-गेम इवेंट्स के जरिए हासिल कर सकते हैं। Free Fire में कई सारे इमोट्स ऐसे हैं, जो बहुत कम प्लेयर्स के पास मिलते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ इमोट्स के बारे में जो फ्री फायर में कम ही दिखते हैं। Also Read - Free Fire के तीन बेस्ट कैरेक्टर्स DJ Alok vs Dasha vs Jota, जानें किसकी एबिलिटी दिलाएगी जीत

Free Fire Emotes: 5 इमोट्स तो है बेहद खास

LOL

यह इमोट फैन्स को काफी ज्यादा पसंद आता है। फ्री फायर में LOL इमोट का इस्तेमाल गेमर्स टीममेट्स और फ्रेंड्स के साथ इंट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं। इस इमोट का इस्तेमाल करने पर कैरेक्टर हंसने की एक्टिंग करता है। इस इमोट को प्लेयर्स 399 डायमंड की कीमत पर खरीद सकते हैं।

Baby Shark

यह इमोट वायरल सॉन्ग बेबी शार्क के नाम पर है। फ्री फायर में मिलने सबसे फनी इमोट्स में से एक बेबी शार्क है। इसे आप 399 डायमंड की कीमत पर इन-गेम शॉप से खरीद सकते हैं। इसके इस्तेमाल पर कैरेक्टर शार्क की तरह तैरने की एक्टिंग करता है।

Arm Wave

आर्म वेव Free Fire में मिलने वाले सबसे पुराने इमोट्स में से एक है। इस इमोट को आप महज 199 डायमंड की कीमत पर फ्री फायर स्टोर से खरीद सकते हैं। इस इमोट का इस्तेमाल करने पर कैरेक्टर अपने हाथों आकर्षक ढंग से घुमाते हुए करतब दिखाता है।

Stage Time

यह फ्री फायर में मिलने वाला एक लिमिटेड एडिशन इमोट है। प्लेयर्स इस इमोट को Emote Party Event से अनलॉक कर सकते हैं। यही वजह है कि यह इमोट रेयर है। जब कोई प्लेयर इस इमोट पर क्लिक करता है तो कैरेक्टर डांस स्टेप्स करता है। साथ ही उसके पीछे डिस्को का एनिमेशन चलेगा।

Mythos Four

Free Fire में Mythos Four एक और एनिमेशन वाला इमोट है, जिसे प्लेयर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने पर कैरेक्टर पत्थर की मूर्ति अपनी एनिमेटेड तलवार से तोड़ता है, जिसके बाद चार आइकन स्क्रिन पर नजर आता है। प्लेयर्स इस इमोट को Emote Party Event से हासिल कर सकते हैं।