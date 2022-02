Garena Free Fire में एक से एक अच्छे आइटम मिलते हैं। समय-समय पर गेम में और भी आइटम जुड़ते जाते हैं, जो प्लेयर्स की मैच जीतने में मदद करते हैं। लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम के डेवलपर Garena ने हाल में एक नया Halo of Music इमोट ऐड किया है, जो कि म्यूजिक के साथ आने वाला पहला इमोट है। Also Read - Free Fire Redeem Codes for Today (10 February): रिडीम करें ये कोड्स और जीतें कई फ्री आइटम

इस इमोट को नए Faded Wheel के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा इस फेडेड व्हील में और भी कई आइटम मिल रहे हैं। इसमें एक्सक्लूसिव फ्लेम्स एनचांटेड बंडल शामिल है। प्लेयर्स इस लक रॉयल को पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें निश्चित संख्या में प्रयासों के बाद निश्चित आइटम की गारंटी दी जाती है। आइये, नए Faded Wheel और उसमें मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में जानते हैं।

Garena Free Fire Faded Wheel

Garena ने फ्री फायर में नया Faded Wheel आज यानी 10 फरवरी, 2022 को ऐड किया गया है। गेमर्स 16 फरवरी, 2022 तक स्पिन करके रिवॉर्ड पा सकते हैं। हमेशा की तरह इस फेडेड व्हील के प्राइज पूल में भी 10 आइटम शामिल हैं। हालांकि प्लेयर्स को स्पिन करने से पहले प्राइज पूल में से 2 आइटम्स को हटाना होगा। इसमें मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट नीचे दी गई है।

Halo of Music emote

Burning Rays (Shoes)

M4A1 – Pink Laminate Weapon Loot Crate

1x Diamond Royale Voucher (Expiry Date: 28 February 2022)

Legend of Swords Parachute

Flames Enchanted Bundle

Burning Rays (Top)

Burning Rays (Bottom)

1x Cube Fragment

Kpop Stardom Weapon Loot Crate

प्राइज पूल में से उन दो आइटम को हटा दें, जिन्हें वे पाना नहीं चाहते हैं। इसके बाद प्लेयर्स डायमंड के जरिए स्पिन करके रेंडम आइटम पा सकेंगे। स्पिन की कीमत बढ़ती जाएगी और एक भी स्पेशल आइटम दोबार नहीं मिलेगा।

कितने स्पिन के लिए खर्च करने होंगे कितने डायमंड?

पहला स्पिन करने के लिए 90 डायमंड, दूसरा स्पिन करने के लिए 19 डायमंड, तीसरा स्पिन करने के लिए 39 डायमंड, चौथा स्पिन करने के लिए 69 डायमंड, पांचवां स्पिन करने के लिए 99 डायमंड, छठा स्पिन करने के लिए 149 डायमंड, सातवां स्पिन करने के लिए 199 डायमंड और आठवां स्पिन करने के लिए 499 डायमंड खर्च करने होंगे।

इवेंट तक पहुंचने का तरीका

सबसे पहले अपने डिवाइस में फ्री फायर ओपन करें।

इसके बाद Luck Royale सेक्शन में जाकर Faded Wheel पर क्लिक करें।

सेक्शन में जाकर पर क्लिक करें। अब प्राइज पूल में दो आइटम हटा दें, जिन्हें आप पाना नहीं चाहते हैं।

इसके बाद गेमर्स रिवॉर्ड पाने के लिए स्पिन पा सकते हैं।

इसके जरिए गेमर्स 1082 डायमंड खर्च करके आठ आइटम पा सकते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है।