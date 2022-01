Garena Free Fire Free Reward Today (13 January): इस लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में इस समय कई इवेंट चल रहे हैं। इसमें प्लेयर्स को रोज शानदार रिवॉर्ड पाने का मौका दिया जा रहा है। वैसे तो प्लेयर्स इन-गेम शॉप से डायमंड के जरिए आइटम खरीद सकते हैं। Also Read - 2022 में Free Fire के 5 बेस्ट Pets की लिस्ट, जो हर मैच में दिलाएंगे धांसू जीत

हालांकि,डायमंड खरीदने के लिए लोगों को असली के पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इस कारण हर कोई आइटम खरीद नहीं पाता है। ऐसे प्लेयर्स गेम में आने वाले इवेंट्स का इंतजार करते हैं क्योंकि इससे वे फ्री में रिवॉर्ड पा सकते हैं। इस आर्टिकल में आज यानी 13 जनवरी को गेम में मिलने वाले रिवॉर्ड (Free Fire Reward 13 January) बताए हैं। Also Read - Garena Free Fire Esports 2022 में 2.7 करोड़ रुपये होगा प्राइज पूल, होंगे ये 4 बड़े टूर्नामेंट

Garena Free Fire Free Reward Today (13 January)

Booyah Event Also Read - Garena Free Fire में इस सप्ताह मिल रहा लिमिटेड एडिशन बंडल पाने का मौका, बस करना होगा यह काम

फ्री फायर के Booyah ऐप पर अभी साइन अप इवेंट चल रहा है। इसमें फ्री रिवॉर्ड पाने के लिए प्लेयर्स को ऐप पर अकाउंट बनाना होगा और स्ट्रीम को 30 मिनट तक चलाना होगा। इसके जरिए आप फ्री में बंडल और इमोट के अलावा और भी कई रिवॉर्ड पा सकेंगे।

SpaceSpeaker Top UP Event

इस इवेंट में बैकपैक और कटाना स्किन को फ्री में पा सकेंगे। हालांकि, इसके लिए प्लेयर्स को डायमंड खरीदने होंगे। रिवॉर्ड के साथ-साथ सस्ते में डायमंड खरीदने का भी यह अच्छा तरीका है।

Login Reward

प्लेयर्स के लिए गेम में लॉग-इन इवेंट चल रहा है। इसमें रिवॉर्ड पाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। आप केवल गेम में लॉग-इन करके रिवॉर्ड पा सकते हैं। इनक्यूबेटर वाउचर, यूनिवर्सल फ्रैगमेंट, वेपन लूट क्रेट और वेपन रॉयाल वॉउचर समेत कई सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं।

Welcome the New Year Reward

नए साल के अवसर पर गेम में Welcome the New Year इवेंट भी चल रहा है। इसमें प्लेयर्स को डेली मिशन पूरे करने पर न्यू ईयर टोकन मिलेंगे। इन्हें एक्सचेंज करके गेमर्स फ्री में रिवॉर्ड पा सकते हैं। इसमें प्लेयर्स स्टार जनरल वेपन लूट क्रेट, चैंपियन बॉक्सर वेपन लूट क्रेट और सुपरस्टार वेपन लूट क्रेट के साथ की रिवॉर्ड पा सकते हैं।

SpaceSpeaker Royale

ऊपर बताए गए तरीकों के अलावा प्लेयर्स SpaceSpeaker Royale से स्पिन करके आइस्ड ग्लेयर बंडल, हिपहॉप गेज बंडल, पिंक विंक बंडल, साइलेंट स्क्रूटनी बंडल, स्टेज टाइम इमोशन, पार्टी डांस इमोशन और बनी गिटारबैग समेत कई शानदार आइटम पा सकते हैं।