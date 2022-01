Garena Free Fire Free Rewards Today (11 January): फ्री फायर में गेम डेवलपर लगातार नए इवेंट्स जोड़ता रहता है, जो प्लेयर्स को एक से बढ़कर एक रिवॉर्ड जीतने का मौका देते हैं। गेम में हाल ही में New Year Party कैंपेन शुरू हुआ है, जिसके साथ ढेरों इवेंट्स और फ्री रिवॉर्ड्स आए हैं। आप आज इन इवेंट्स में हिस्सा लेकर कई सारे फ्री रिवॉर्ड जीत सकते हैं। आइए इन इवेंट्स को डिटेल में देख लेते हैं। Also Read - Garena Free Fire में आ गया नया Faded Wheel, पा सकते हैं Groza Golden Roar गन स्किन समेत कई आइटम

Booyah: Sign up & Win

Garena Free Fire के Booyah! ऐप पर इस महीने Sign Up! इवेंट चल रहा है, यह 4 जनवरी को लाइव हुआ है और 30 जनवरी तक चलेगा। इस इवेंट के तहत आप आज Aurous Ascension Bundle, Blue Phoenix Bundle, Shuffling Emote, One Finger Pushup Emote और Google Play Vouchers जीत सकते हैं। इन रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए आपको Booyah ऐप पर अकाउंट बनाना होगा और किसी भी स्ट्रीम को 30 मिनट तक देखना होगा। Also Read - Garena Free Fire Free Rewards Today (10 January): फ्री फायर में आज मिलेंगे ढेरों फ्री रिवॉर्ड, जानें कैसे करना है इन्हें हासिल

Booyah: Watch to Win

Garena Free Fire के Booyah! ऐप पर दो और इवेंट्स चल रहे हैं– Watch Clips to Win और Accumulate Watch Time। ये दोनों इवेंट्स आज, 11 जनवरी को खत्म हो जाएंगे। Watch Clips to Win इवेंट में आपको Booyah! ऐप पर 15 मिनट तक Booyah Clips देखनी होंगी। इसके बादले में आपको New Age Monster Truck, Santa Militia Bundle और Pet Tiger समेत ढेरों दूसरे इनाम मिलेंगे। Accumulate Watch Time इवेंट में आपको फ्री फायर स्ट्रीम को 30 मिनट, 60 मिनट और 90 मिनट देखने पर फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे। Also Read - Garena Free Fire में लगी फ्री इनाम की कतार, बिना गेम खेले कर सकते हैं क्लेम

Garena Free Fire: Login for Free Rewards

Garena Free Fire में इस वक्त एक लॉग-इन इवेंट चल रहा है, जहां आपको रोज लॉग-इन करने पर फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे। यह इवेंट गेम में 10 जनवरी को शुरू हुआ है और 19 जनवरी 2022 तक लाइव रहेगा। सभी रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए आपको 7 दिन तक लॉग-इन करना होगा। आज लॉग-इन का दूसरा दिन है, इसलिए आपको यहां Hurricane Delivery Weapon Loot Crate फ्री मिलेगी। इस इवेंट में मिलने वाले सभी रिवॉर्ड नीचे लिखे हुए हैं:

Login 1: Weapon Royale Voucher

Login 2: Hurricane Delivery Weapon Loot Crate

Login 3: MAG-7 Hurricane Delivery Weapon Loot Crate

Login 4: Universal Fragment

Login 5: Captain Bubbles Weapon Loot Crate

Login 6: Great Plunder Weapon Loot Crate

Login 7: Incubator Voucher

Garena Free Fire: Welcome The New Year!

Garena Free Fire का Welcome The New Year! इवेंट 18 जनवरी 2022 तक लाइव रहेगा। यहां आपको डेली मिशन पूरे करके New Year 2022 Token जमा करने होते हैं, जिनके बदले में आप रिवॉर्ड रिडीम कर सकते हैं। ये मिशन हर दिन बदलते हैं। इन टोकन की मदद से आप नीचे लिखे हुए रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं:

Star General Weapon Loot Crate

Champion Boxer Weapon Loot Crate

Hurricane Delivery Weapon Loot Crate

Superstar Weapon Loot Crate

इन रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए आपको 5, 10 या 15 New Year 2022 Token इस्तेमाल करने होंगे।

Garena Free Fire: SpaceSpeaker Top-Up

Garena Free Fire में आज आप SpaceSpaker Top-Up इवेंट में हिस्सा लेकर फ्री रिवॉर्ड जीत सकते हैं। यह इवेंट 14 जनवरी तक चलेगा, जहां आपको डायमंड खरीदने पर फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे, जिनमें बैकपैक और कटाना स्किन शामिल हैं। 200 डायमंड रिचार्ज करने पर Katana – Black Honor स्किन मिलेगी और 500 डायमंड रिचार्ज करने पर Iced Glare Backpack मिलेगा।