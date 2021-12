Garena Free Fire में इस वक्त New Age थीम चल रही है, जिसके तहत गेम में कई सारे इवेंट्स मौजूद हैं। यहां प्लेयर्स विंटर से जुड़े कपड़े, गियर और दूसरे रिवॉर्ड जीत सकते हैं। इस कैंपेन के तहत 27 दिसम्बर तक नए इवेंट्स जुड़ते रहेंगे, जिनमें Friends United इवेंट भी शामिल है। यहां प्लेयर्स Redskull Figurine से लेकर Reindeer Taunt तक जीत सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire Rising Day top up इवेंट, ऐसे फ्री मिलेगी ग्लू वॉल स्किन और Katana

Garena Free Fire: Friends United

Garena Free Fire में 25 दिसंबर को New Age थीम के तहत एक नया इवेंट Friends United शुरू होगा। यहां प्लेयर्स को आसान से मिशन पूरे करने होंगे, जिसके बदले में आपको ढेरों रिवॉर्ड मिलेंगे। यह इवेंट गेम में 26 दिसंबर तक लाइव रहेगा, जिस दौरान आप Red Skull Figurine, 2x Gold Royale Voucher और Reindeer Taunt जीत सकते हैं। Also Read - Garena Free Fire लाया प्लेयर्स के लिए New Year Gift, Yeti पेट समेत मिलेंगे ढेरों फ्री रिवॉर्ड

इन रिवॉर्ड को पाने के लिए आपको कुछ मिशन पूरे करने होंगे। ये मिशन कुछ मुश्किल नहीं हैं, बस आपको अपने दोस्तों के साथ कुछ मैच खेलने होंगे। Friends United के मिशन और रिवॉर्ड नीचे लिखे हुए हैं: Also Read - Free Fire Redeem Code Today (22 December): आज फ्री में मिलेंगे Pets समेत ये धांसू आइटम

दोस्तों के साथ 3 मैच खेलने पर Redskull Figurine मिलेगी

दोस्तों के साथ 5 मैच खेलने पर 2x Gold Royale Voucher मिलेंगे

दोस्तों के साथ 10 मैच खेलने पर Reindeer Taunt मिलेगा

Garena Free Fire ने New Age के तहत एक नया टॉप-अप इवेंट भी चालू किया है, जहां आप एक तय नंबर के डायमंड खरीदकर फ्री रिवॉर्ड पा सकते हैं। Rising Day Top-Up में प्लेयर्स को 200 डायमंड खरीदने पर Snow Doom Katana फ्री मिलेगी और 500 डायमंड रिचार्ज करने पर Angel with Horns Gloo Wall स्किन मिलेगी। यह इवेंट आज, 23 दिसंबर को शुरू हुआ है और यह गेम में 27 दिसंबर तक लाइव रहेगा।