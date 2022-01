Garena Free Fire में चाहिए लेजेंडरी गन स्किन? आज करना होगा यह काम

Garena Free Fire में आज एक नया इवेंट Gather Your Beatz जोड़ा गया है, जो प्लेयर्स को आसान से मिशन पूरे करने पर लेजेंडरी वेपन लूट क्रेट दिलाएगा। यह इवेंट 31 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक लाइव रहेगा। इस दौरान प्लेयर्स Phantom Assasin Weapon Loot Crate और Vampire Weapon Loot Crate समेत गोल्ड रोयाल वाउचर और वेपन रोयाल वाउचर जैसे इनाम जीत सकते हैं। आइए इस इवेंट के सभी रिवॉर्ड और मिशन के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - क्लोज रेंज फाइट की ये 3 टिप्स दिलाएंगी BGMI, Free Fire और PUBG में जीत

Garena Free Fire: Gather Your Beatz

Garena Free Fire में इस वक्त She Plays Free Fire कैम्पेन चल रहा है, जो 1 फरवरी को खत्म हो जाएगा। गेम डेवलपर ने इस कैम्पेन के तहत कई सारे इवेंट्स चालू किए थे, जिनमें से कुछ अभी भी लाइव हैं। अब फ्री फायर ने इंडिया सर्वर पर एक नया इवेंट Gather Your Beatz शुरू किया है। जैसा कि हमने पहले बताया, यह इवेंट 31 जनवरी से 2 फरवरी तक लाइव रहेगा। इस दौरान आप आसान से मिशन पूरे करके कई सारे इनाम जीत सकते हैं। इनकी डिटेल नीचे दी हुई है: Also Read - Garena Free Fire में आ गया Valentine's Royale, इमोट समेत मिल रहे कई शानदार रिवॉर्ड

1x Gold Royale Voucher: 90 मिनट तक गेम खेलने पर

90 मिनट तक गेम खेलने पर 2x Weapon Royale Vouchers: फ्रेंड्स के साथ 3 मैच खेलने पर

फ्रेंड्स के साथ 3 मैच खेलने पर 2x SCAR – Phantom Assassin Weapon Loot Crate: 20 एनिमी मारने पर

20 एनिमी मारने पर 3x FAMAS – Vampire Weapon Loot Crate: 20 बार Booyah हासिल करने पर

20 एनिमी मारने और 20 Booyah हासिल करने में टाइम लग सकता है। मगर चूंकि यह इवेंट गेम के मोड पर बंदिश नहीं लगाता इसलिए आप इन मिशन को कम वक्त में पूरा करने के लिए Clash Squad मोड में मैच खेल सकते हैं। Also Read - Free Fire India Championship (FFIC) 2022 Spring की डेट और टाइमलाइन रिवील, 1 करोड़ रुपये का प्राइज पूल

Garena Free Fire Gather Your Beatz के मिशन पूरे करने के बाद रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए आपको गेम के इवेंट पेज पर जाकर इस इवेंट की टैब में जाना होगा। यहां पर आपको हर मिशन के सामने क्लेम का बटन दिखेगा, जिसे टैप करके आप अपना इनाम हासिल कर सकते हैं।