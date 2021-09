Garena Free Fire इस समय सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन मोबइल गेम में से एक है। दुनियाभर में इस गेम का क्रेज बना हुआ है। यही वजह है कि यह Google Play Store और iOS पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम में शामिल है। Garena प्लेयर्स को समय-समय पर इन-गेम आइटम्स और रिवॉर्ड्स देता रहता है। आज डेवलपर ने एक और नए Bladebill Soarer बंडल की घोषणा की है। कंपनी ने इसे अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसे टीज किया है। Also Read - Free Fire Redeem code for today: आज के रिडीम कोड में मिलेगा Punishers Weapon Loot Crate

Free Fire प्लेयर्स इस नए बंडल को आज से प्राप्त कर सकते हैं। यह गेम में मौजूद डायमंड रॉयल बंडल के साथ मिलेगा। Free Fire के नए Bladebill Soarer बंडल को प्लेयर गेम में मौजूद डायमंड रॉयल सेक्शन में देख सकते हैं। इस बंडल को प्राप्त करने के लिए प्लेयर को इन-गेम इवेंट में भाग लेना होगा। इन-गेम इवेंट में व्हील स्पिन करके इस बंडल को प्राप्त किया जा सकता है।

Colours and feathers will never go out of style. 🐦 The new Diamond Royale bundle, Bladebill Soarer, will have people raven about you non-stop.

Jump down from your sparrowchute in the new bundle now! 💎#FreeFire #IndiaKaBattleRoyale #Booyah pic.twitter.com/LGio2aEPgo

— Free Fire India Official (@IndiaFreeFire) September 26, 2021