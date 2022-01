फ्री फायर में इस वक्त She Plays Free Fire कैंपेन चल रहा है, जिसके तहत गेम डेवलपर ढेरों इवेंट्स ला रहा है। इन इवेंट्स में हिस्सा लेकर प्लेयर्स बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड जीत सकते हैं। हाल ही में Garena Free Fire में Suit Her Up और Demi Wings Top-Up जैसे इवेंट्स शुरू किए थे और अब गेम के इंडिया सर्वर पर भारतीय गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक नया इवेंट — Happy Republic Day — शुरू हुआ है। यहां आप आज, 26 जनवरी के दिन आसान से मिशन पूरे करके ढेरों फ्री रिवॉर्ड जीत सकते हैं, जिनमें Craftland Room Card समेत India Facepaint (हेड) भी शामिल है। आइए इस इवेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Garena Free Fire Redeem Code Today (26 January): फ्री फायर के ये रिडीम कोड दिलाएंगे कई रिवॉर्ड, जानें कैसे करें क्लेम

Garena Free Fire: Happy Republic Day

26 जनवरी को भारत रिपब्लिक डे मनाता है। इस मौके पर Garena Free Fire ने गेम के इंडिया सर्वर पर Happy Republic Day इवेंट शुरू किया है। यहां आपको कुछ मिशन पूरे करने पर India Facepaint समेत ढेरों लूट क्रेट और वाउचर मिलेंगे। यह इवेंट बस आज के दिन लाइव है। आइए इन मिशन और इन्हें पूरे करने वाले रिवॉर्ड को देख लेते हैं:

लॉग इन करने पर = 3x Weapon Royale Voucher

फ्रेंड्स के साथ 1 मैच खेलने पर = Craftland Room Card

30 मिनट तक मैच खेलने पर = India Facepaint

3 Booyah पाने पर = 3x Incubator Voucher

5 Booyah पाने पर = 2x Swordsman Legends Weapon Loot Crate और 2x FFCS Weapon Loot Crate

इस इवेंट के अलावा गेम में और भी इवेंट शामिल हैं, जहां आप Free Fire Free Rewards पा सकते हैं। इन इवेंट्स में Daily Login Reward इवेंट भी शामिल है, जहां आपको 7 दिन तक लॉग इन करने पर ढेरों फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे। इस इवेंट के रिवॉर्ड में शामिल हैं– Carbon Time – Hopper Bundle, Universal Fragment x500, Cosmic Ridge Bundle, Glacier Hollowface Bundle, Hipster Bunny Weapon Loot Crate और Ruby Bride & Scarlet Groom Weapon Loot Crate।