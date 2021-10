Free Fire में कैसे मिलेगा Carnage helmet, जानिए पाने का आसान तरीका

Free Fire प्लेयर्स Venom के साथ कोलैबोरेशन को लेकर उत्साहित हैं। बता दें कि गरीना डेवलपर्स जल्द ही भारत में रिलीज होने वाली मूवी Venom: Let There Be Carnage के साथ कोलैबोरेशन किया है। इस कोलैबोरेशन का कैलेंडर डेवलपर्स ने जोड़ दिया है, जिसमें कुछ इवेंट्स को टीज किया गया है। इस कोलैबोरेशन के तहत प्लेयर्स को कई सारे आइटम्स मिलेंगे। इसमें से ही एक आइटम Carnage Helmet है, जो वेनम पावर के साथ लड़ाई का हिस्सा होगा। आइए जानते हैं आप Carnage Helmet कैसे हासिल कर सकते हैं। Also Read - Free Fire में आज 50% डिस्काउंट में पा सकते हैं Bladebill Soarer Bundle, जानें कैसे

Free Fire में कैसे मिलेगा Carnage Helmet

जैसा कि पहले ही बताया गया है Carnage Helmet अपकमिंग Fight with Venom’s Power इवेंट का हिस्सा होगा। यह एक एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड होगा। बता दें कि यह इवेंट सिर्फ एक दिन चलेगा, जो 16 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। Carnage Helmet को पाने के लिए प्लेयर्स को आसान मिशन पूरा करना होगा। इसके लिए प्लेयर्स को पूरे दिन में 60 मिनट गेम खेलना होगा। Also Read - Free Fire Rewards Today: ऐसे फ्री में मिलेगी Xayne और बैकपैक स्किन

चूंकि इस टास्ट में आपको एक घंटे तक गेम खेलना होगा, इसलिए आप कई बैटल रॉयल मैच में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको इसमें कोई स्किल लेवल की जरूरत नहीं होगी। आइए जानते हैं इस हैलमेट को पाने के लिए आपको क्या करना होगा। Also Read - Free Fire Redeem Codes October 12: ये कोड्स फ्री में दिलाएंगे Special Ops Loot Crate समेत ढेरों रिवॉर्ड

सबसे पहले आपको इवेंट में दिया गया टास्ट पूरा करना होगा, जो आपको कैलेंडर आइकन पर जाकर इवेंट्स पर क्लिक करने पर मिलेगा।

अगले स्टेप में आपको Free Fire x Venom टैब को सलेक्ट करना होगा और फिर इसके बाद Fight with Venom’s Power सेक्शन पर जाना होगा।

इसके अगले स्टेप में आपको क्लेम बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको Carnage Helmet मिलेगा।

इसके अलावा गेम में Venom Backpack और We Are Venom Streetwear सेट मिलेगा। प्लेयर्स इन रिवॉर्ड्स को 16 अक्टूबर से एक्वायर कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एक्सचेंज सेट पाने के लिए टोकन हासिल करना होगा।