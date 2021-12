Free Fire में ऐसे मिलेगी Merry Snowman लेजेंडरी ग्रेनेड स्किन, जानिए आसान तरीका

फ्री फायर (Free Fire) में New Age की शुरुआत हो गई है, जिसमें कई सार नए कंटेंट मिल रहे हैं। जैसा की पहले डेवलपर्स ने बताया था, गेम में Lone Wolf गेम मोड के लिए नया रैंक्ड सिस्टम इंट्रोड्यूश किया गया है, जिसमें प्लेयर्स 1v1 या 2v2 मैच में हिस्सा ले सकते हैं। इस मौके पर प्लेयर्स को कई फ्री रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। इसके साथ ही गेम में कई सारे इवेंट्स के प्रीव्यू भी उपलब्ध हैं। इसमें हिस्सा लेकर प्लेयर्स एक्सक्लूसिव Merry Snowman लेजेंडरी स्किन जीत सकते हैं। हालांकि, यह इवेंट फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। आइए जानते हैं आप कैसे इस स्किन को हासिल कर सकते हैं। Also Read - Free Fire में New Age Coins को एक्सचेंज करके पा सकते हैं धांसू रिवॉर्ड, जानें तरीका

Free Fire में कैसे मिलेगी लेजेंडरी स्किन

लेजेंडरी Merry Snowman स्किन को पाने के लिए प्लेयर्स को Play Lone Wolf Rank इवेंट में हिस्सा लेना होगा। फिलहाल इस इवेंट की शुरुआत नहीं हुई है। Play Lone Wolf Rank इवेंट की शुरुआत 25 दिसंबर को होगी। यह इवेंट 25 दिसंबर से शुरू होकर 26 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें यूजर्स को कुछ टास्क पूरा करने होंगे। Lone Wolf Rank मोड में एक मैच खेलने पर 2x Pet Food मिलेगा। Also Read - Free Fire में चाहिए Frosty Beach Bundle समेत ढेरों फ्री रिवॉर्ड? इस तरह इस्तेमाल करिए New Age Coins

वहीं तीन मैच खेलने पर 500x Universal Fragments मिलेगा, जबकि 5 मैच खेलने पर प्लेयर्स को Grenade – Merry Snowman स्किन मिलेगी। इस इवेंट में ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है और यूजर्स आसानी से इन्हें पूरा कर सकते हैं। प्लेयर्स को स्किन जीतने के लिए और दूसरे रिवॉर्ड्स हासिल करने के इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। इवेंट स्टार्ट होने के बाद प्लेयर्स को इन आइटम्स को हासिल करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। Also Read - Free Fire Redeem Codes December 19: आज इन कोड्स से मिलेंगे ढेरों फ्री रिवॉर्ड