Free Fire में कैसे मिलेगी Snow Slicer Machete स्किन फ्री, जानिए आसान तरीका

Free Fire डेवलपर्स गेमर्स को कई रिवॉर्ड्स जीतने का मौका देते रहते हैं। इसके लिए समय-समय पर इवेंट्स का ऐलान किया जाता है। वहीं दूसरी ओर फ्री फायर प्लेयर्स भी ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं, जिसकी मदद से वह फ्री रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। गेम में अक्सर स्पेशल इवेंट्स आते हैं, जिनमें प्लेयर्स को ग्लू वॉल, गन स्किन, वेपन स्किन, पेट्स समेत दूसरे आइटम्स मिलते हैं। फिलहाल गेम में New Age कैंपेन चल रहा है, जिसमें कई इवेंट्स होंगे। इनमें से एक इवेंट में एक्सक्लूसिव Snow Slice Machete स्किन फ्री मिल रही है।

ध्यान दें कि New Age कैंपेन के कई इवेंट ऐसे भी, जो अभी शुरू नहीं हुए हैं। Snow Slice Machete स्किन पाने के लिए भी प्लेयर्स को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि यह इवेंट फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। इवेंट शुरू होने के बाद प्लेयर्स को जरूरी टास्क पूरा करना होगा, जिसके बाद उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे।

Free Fire में ऐसे मिलेगी Snow Slice Machete स्किन

यह रिवॉर्ड Rising Day इवेंट का हिस्सा है, जो लॉग-इन पर मिलेगा। इस इवेंट की शुरुआत 23 दिसंबर को हो रही है और 27 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान गेमर्स को हर दिन गेम में साइन-इन करना होगा। Rising Day इवेंट में प्लेयर्स को पहले दिन लॉग-इन करने पर 1x Pet Food मिलेगा। वहीं दो दिन लॉगइन करने पर 5x New Age Coins, तीन दिन लॉगइन करने पर Snow Slicer Machete स्किन और चार दिन लॉगइन करने पर 2x Incubator Voucher मिलेगा। यानी प्लेयर्स को Snow Slicer Machete पाने के लिए तीन दिन लॉगइन करना होगा।

कैसे कर सकते हैं क्लेम?