Free Fire में ऐसे मिलेगी Winter Basher बैट स्किन, जानिए आसान तरीका

गरीना फ्री फायर में इवेंट्स बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इन इवेंट्स के कारण ही प्लेयर्स का मन भी गेम में लगा रहता है। इन इवेंट्स में हिस्सा लेकर प्लेयर्स कई आकर्षक रिवॉर्ड्स भी हासिल कर सकते हैं। गेम डेवलपर्स ने हाल में ही Free Fire में New Age Event कैलेंडर जोड़ा है। गेम में नए इवेंट्स की शुरुआत 17 दिसंबर से होने वाली है। इसके अतिरिक्त डेवलपर्स ने एक नया इवेंट टीज किया है, जिसका नाम Play Till the Rising Day है।

यह इवेंट अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। इस इवेंट में प्लेयर्स को कई सारे एक्साइटिंग आइटम्स के साथ Winter Basher बैट स्किन और Universal Fragments व दूसरे लोडआउट आइटम्स मिलते हैं। आइए जानते हैं इस इवेंट में हिस्सा लेकर आप किस तरह से Winter Basher बैट स्किन हासिल कर सकते हैं।

Free Fire में कैसे हासिल कर सकते हैं Winter Basher bat skin

Play Till the Rising Day इवेंट में प्लेयर्स को कई सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। प्लेयर्स इस इवेंट में हिस्सा लेकर रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इसमें गेमर्स को कुछ मिशन कंप्लीट करने होंगे, जिसके बाद उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इस इवेंट में प्लेयर्स को चार दिनों तक लॉग-इन करने पर 3x Leg Pockets, 10 मैच खेलने पर 3x Bounty Token, 30 बार दुश्मनों को मारने पर 500x Universal Fragments और 8 बार Booyah तक पहुंचने पर Winter Basher bat मिलेगा।

हालांकि, जैसा पहले ही बताया गया था कि यह इवेंट अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। इस इवेंट की शुरुआत 20 दिसंबर 2021 को हो रही है। गेमर्स के पास इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए 26 दिसंबर तक का वक्त होगा।

कैसे मिलेंगे रिवॉर्ड्स?

ऊपर दिए गए टास्क को पूरा करने के बाद प्लेयर्स को इन आइटम्स को हासिल करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। आइए जानते हैं गेमर्स कैसे हासिल कर सकते हैं फ्री फायर में यह धांसू आइटम्स।

सबसे पहले प्लेयर्स को Free Fire ऐप ओपन करना होगा और फिर कैलेंडर के ऑप्शन पर जाना होगा। यहां उन्हें इवेंट्स का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद प्लेयर्स को New Age टैब पर क्लिक करना होगा और फिर Play Till the Rising Day सेक्शन पर जाना होगा।

आखिर में प्लेयर्स को क्लेम बटन पर करना होगा, जो आइटम्स के आगे बने हुए होंगे।

चूंकि यूजर्स के पास पूरे एक हफ्ते का वक्त है, इसलिए वह आसानी से इन मिशन को पूरा कर सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर 30 दुश्मनों को मार गिराना हो या 8 Booyah हासिल करना, दोनों ही मिशन मुश्किल नहीं है।