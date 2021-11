भारत ने बनाया Free Fire को दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल गेम

Free Fire दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर मोबाइल गेम्स में से एक है। पिछले महीने इसने डाउनलोड्स के मामले में सभी गेम्स को पछाड़ कर, दुनिया के सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम का तमगा हासिल किया है। कमाई के मामले में यह गेम दुनिया में चौथे नंबर पर है, लेकिन अगर सिर्फ गूगल प्ले स्टोर के आंकड़ों को देखें तो यहां भी यह दुनिया में पहले नंबर पर आया है। Also Read - Free Fire में क्लोज-रेंज फाइट के लिए बेस्ट हैं ये 5 MP40 गन स्किन्स

Sensor Tower ने October 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले और सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले मोबाइल गेम्स की लिस्ट पब्लिश की है। आइए जानते हैं कि इस लिस्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2021 में कौनसे मोबाइल गेम्स सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए।

सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले मोबाइल गेम्स

डाउनलोड्स के मामले में Garena Free Fire सबसे आगे रहा। यह Apple App Store की डाउनलोड लिस्ट में 10वें नंबर पर है मगर Google Play Store पर यह सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया। Free Fire को अक्टूबर 2021 में 34 मिलियन या 3.4 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है। पिछले साल के मुकाबले यह 72% की बढ़ोतरी है। इस नंबर का बहुत बड़ा हिस्सा भारत से आया है, जो रिपोर्ट के मुताबिक 30% है।

19 मिलियन डाउनलोड्स के साथ Idli Morgul का Candy Challenge 3D दूसरे नंबर पर रहा। Roblox, Cookie Carver और Subway Surfer तीसरे, चौथे और पांचवे नंबर पर हैं। Tencent का PUBG Mobile 8वें नंबर पर रहा।

अगर सिर्फ Apple App Store की बात की जाए तो यहां टॉप स्पॉट Riot Games के League of Legends: Wild Rift के पास है। लिस्ट में नीचे Candy Challenge 3D, Roblox, Subway Surfers और Water Sort गेम्स हैं। 9वें नंबर पर PUBG Mobile है और 10वां स्पॉट Garena Free Fire के पास है।

Google Play Store की लिस्ट में सबसे ऊपर Garena Free Fire है, जिसके नीचे Cookie Carver, 456, Yes or No? और Roblox गेम्स हैं। इस टॉप 10 लिस्ट में PUBG Mobile गायब है।