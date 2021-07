Garena Free Fire Redeem Codes के साथ-साथ कई इवेंट्स भी करती रहती है, जिससे प्लेयर्स को गेम से जोड़े रखा जाए और उन्हें नए-नए रिवॉर्ड्स भी मिलें। गरीना ने एक ब्रैंड न्यू स्पिन इवेंट लॉन्च किया है, जिसका नाम Lucky Wheel Event है। इस स्पिन इवेंट में यूजर्स कई आइटम्स पर डिस्काउंट के साथ-साथ 1 डायमंड तक की कीमत पर कई आइटम्स को खरीद सकेंगे। गरीना ने इसकी जानकारी ट्विटर हैंडल से दी है। Also Read - Free Fire Redeem Code of 23 July: आज इन कोड को रिडीम करेक पाएं शानदार रिवॉर्ड

फ्री फायर के डेवलपर्स अक्सर नए इवेंट्स का आयोजन करते रहते हैं, जिससे प्लेयर्स को इन-गेम रिवॉर्ड्स और गिफ्ट मिलते हैं। गरीना हमेशा नए और इंट्रेस्टिंग इन-गेम इवेंट का आयोजन करती है। इन इवेंट में यूजर्स को नए कैरेक्टर स्किन, वेपन स्किन के साथ-साथ कई सारे कॉस्टमेटिक्स मिलते हैं। गरीना ने Lucky Wheel Event का ऐलान कर दिया है, जिसमें आप रिवॉर्ड जीत सकते हैं।

Got Lady Luck on your side? 🍀 Spin in the Lucky Wheel event for a chance to get discounts and purchase items for as low as 1 diamond only!

The Lucky Wheel event ends on the 29th of July ⏳#FreeFire #IndiaKaBattleRoyale #Booyah pic.twitter.com/sfeBpJhsuh

