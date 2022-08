Garena Free Fire MAX में इस वक्त 5th Anniversary मनाई जा रही है, जिसके तहत गेम डेवलपर प्लेयर्स को ढेरों फ्री इनाम हासिल करने का मौका दे रहा है। गेम में इस वक्त ढेरों इवेंट लाइव हैं, जिनमें हिस्सा लेकर आप कई तरह के रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX में कल से शुरू होने वाले हैं धांसू इवेंट, देखें पूरा कैलेंडर

इनमें एक नए टॉप-अप इवेंट से लेकर लॉगिन इवेंट तक शामिल हैं, जहां आप लेजेंडरी बैकपैक से लेकर कटाना स्किन तक जीत सकते हैं। आइए जानते हैं कि आज आप Garena Free Fire MAX में कौन-कौन से फ्री इनाम हासिल कर सकते हैं। Also Read - Garena ने जारी की Free Fire MAX के Top-10 Guns की लिस्ट, जानें पूरी डिटेल

Garena Free Fire MAX: Free Rewards Today (5 Aug)

Free 5ire Top Up: Garena Free Fire MAX में आज, 5 अगस्त को एक नया टॉप-अप इवेंट — Free 5ire Top Up शुरू हुआ है। यह 9 अगस्त तक लाइव रहेगा। यहां पर आपको एक तय नंबर के डायमंड रिचार्ज करने पर फ्री इनाम मिलेंगे। 100 डायमंड रिचार्ज करने पर आपको मिलेगी Katana – Sterling Futurnetic और 300 डायमंड रिचार्ज करने पर मिलेगा Universe Shatter Backpack। Also Read - Free Fire MAX में इस तरह मिलेगी 5th Anniversary Pin, जानें फ्री पाने का तरीका

Collect Tokens: फ्री फायर मैक्स में 5 अगस्त को एक और नया इवेंट Collect Tokens शुरू हुआ है। यह 13 सितंबर तक लाइव रहेगा। इस दौरान आपको डेली लॉगिन करने और BR, CS और Lone Wolf मोड में मैच खेलने के बाद टोकन मिलेंगे। इन टोकन को आप फ्री इनाम के बदले रिडीम कर सकते हैं।

One in a Million: Garena Free Fire MAX के One in a Million इवेंट में 5 अगस्त से 13 सितंबर तक आपको लॉगिन करने पर Diamond Royale Voucher फ्री में दिया जा रहा है। इसके साथ ही आप इस इवेंट में क्विज खेलकर भी ढेरों इनाम हासिल कर सकते हैं।

Ready-up for Anniversary: फ्री फायर मैक्स में इस वक्त Ready-up for Anniversary इवेंट भी लाइव है। यहां आप कुछ आसान से मिशन पूरे करके Sonic Eyes Facepaint समेत Diamond Royale Voucher, Weapon Royale Voucher और Gold Royale Voucher जीत सकते हैं। यह इवेंट 6 अगस्त तक लाइव रहेगा। मिशन में 5 से 50 तक एनिमी किल करना शामिल है।

Cumulative Login Reward: Garena Free Fire MAX में इस वक्त एक लॉगिन इवेंट भी चल रहा है, जहां आप 5th Anniversary Pin, Pixelated Staircase और Gold Royale Voucher जीत सकते हैं। सारे इनाम हासिल करने के लिए आपको गेम में लगातार 5 दिनों तक लॉगिन करना होगा।