Free Fire MAX में फ्री मिल रहा पैराशूट और ग्रेनेड स्किन, जानें कैसे पाएं

Free Fire MAX खेलने वाले प्लेयर्स के पास इस समय फ्री रिवॉर्ड पाने का काफी अच्छा मौका है। हाल में लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम के डेवलपर Garena ने Free Fire MAX OB36 Update लाइव किया है। इसके साथ नए फीचर्स गेम में जोड़े गए हैं। हाल में एक नया Booyah and Rank up इवेंट लाइव हुआ है। इसमें प्लेयर्स को रिवॉर्ड के तौर पर parachute और grenade skin मिल रही है। हालांकि, इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक संख्या में मैच खेलने और जीतने होंगे। इस इवेंट और इसमें रिवॉर्ड पाने का पूरा तरीका जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Free Fire MAX Booyah and Rank up event

फ्री फायर मैक्स में Booyah and rank up event कल यानी 22 सितंबर से शुरू हो गया है। यह गेम में 28 सितंबर तक लाइव हो गया है। इसका मतलब है कि प्लेयर्स के पास काफी समय है। इसमें प्लेयर्स को कुछ टास्क पूरे करने होंगे। उसके बाद उन्हें रिवॉर्ड के रूप में एक आइटम मिलेगा। किस टास्क पर क्या रिवॉर्ड मिलेगा, इसकी लिस्ट नीचे दी गई है।

इवेंट में मिलेंग ये रिवॉर्ड

CS-Ranked मैच में 5 बार Booyah प्राप्त करने पर प्लेयर Diamond Royale Voucher (यह 31 October, 2022 तक एक्सपायर हो जाता है)

CS-Ranked मैच में 10 Booyah पाने वाले प्लेयर को फ्री में रिवॉर्ड के तौर पर Nutty Quirk Parachute मिलेगा।

BR-Ranked मैच में 5 बार Booyah हासिल करने वाले को फ्री Graffiti Food Truck दिया जाएगा।

BR-Ranked मैच में 10 बार Booyah लाने पर फ्री Grenade – Pigment Splash मिलेगा।

कैसे पहुंचे इवेंट तक?

सबसे पहले अपने डिवाइस में Free Fire MAX ओपन करें।

उसके बाद राइट साइड में आ रहे आइकन पर क्लिक करके इवेंट सेक्शन में जाएं।

यहां पर आपको Mystery Madness टैब मिलेगा। इस पर क्लिक कर दें।

अब आपको Booyah and Rank Up Now इवेंट सेक्शन में जाना होगा।

अब यहां रिवॉर्ड के लिए दिए गए क्लैम बटन पर क्लिक कर दें।

ऐसे जीतें गेम

एक्सपीरिंयस फ्री फायर मैक्स प्लेयर्स के लिए कुल दस गेम जीतना मुश्किल नहीं हो सकता है। हालांकि, नए गेमर्स के लिए यह थोड़ा मुश्किल है। उन्हें अधिक मैच जीतने के लिए कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। अधिक मैच जीतने के लिए टीम के साथ मैच खेलें। इस तरह आप आसानी से मैच जीत पाएंगे और फ्री में रिवॉर्ड पा सकेंगे। आपको इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।