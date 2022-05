Garena Free Fire MAX में नया OB34 वर्जन लाइव हो चुका है। गेम के नए अपडेट के साथ एक नई गन, एक नए कैरेक्टर और एक नए पेट के साथ ढेरों नए फीचर्स जोड़े गए हैं। गेम डेवलपर ने गेम में पहले की तरह ही नए-नए इवेंट्स भी जोड़ रहा है, जहां हिस्सा लेकर प्लेयर्स ढेरों फ्री इनाम हासिल कर सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX में आया नया इवेंट, आज मिलेंगे फ्री Demonic Grin बैकपैक और स्काईबोर्ड

गेम में कुछ वक्त से CS New Season चल रहा है, जिसका आज 31 मई 2022 को आखिरी दिन है। यहां प्लेयर्स को CS Rank मैच खेलने पर एक से बढ़कर एक वेपन लूट क्रेट और दूसरे इनाम दिए जा रहे हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Garena Free Fire MAX: CS New Season

Garena Free Fire MAX में CS New Season की शुरुआत 26 मई को हुई थी। आज, 31 मई 2022 को इस इवेंट का आखिरी दिन है। यहां पर प्लेयर्स को CS Rank मैच खेलने और Booyah हासिल करने पर ढेरों इनाम मिलेंगे। मिशन और इन्हें पूरा करने पर मिलने वाले इनाम के बारे में आप नीचे देख सकते हैं:

एक CS Rank मैच खेलने पर मिलेगा = Random Loadout Loot Crate

5 CS Rank मैच खेलने पर मिलेगा = 2x Gold Royale Voucher

10 CS Rank मैच खेलने पर मिलेगा = 2x Artificial Intelligence Weapon Loot Crate

CS Rank मोड में 5 बार Booyah हासिल करने पर मिलेगा = MP40 – Sneaky Clown Weapon Loot Crate

इस इवेंट तक पहुंचने के लिए प्लेयर्स को Garena Free Fire MAX की लॉबी में मौजूद कैलेंडर आइकन पर टैप करके इवेंट पेज पर जाना होगा। यहां पर आपको New Patch Rewards नाम की टैब नजर आएगी। इसी टैब में आपको CS New Season का ऑप्शन मिल जाएगा।

इवेंट में जाने के बाद प्लेयर्स को मिशन और इनाम स्क्रीन पर नजर जाएंगे। मिशन पूरे करने के बाद इन इनाम के आगे क्लेम का बटन लाइव हो जाएगा। इस बटन को दबाकर आप इनाम क्लेम कर सकते हैं।

Garena Free Fire MAX में कल Play Matches नाम का एक इवेंट जोड़ा गया था। यह 3 जून तक ऐक्टिव रहेगा। इस दौरान प्लेयर्स को कुछ आसान से मिशन पूरे करने पर Craftland Room Card से लेकर पेट फूड और गोल्ड रोयाल वाउचर जैसे इनाम मिलेंगे। इन सभी मिशन के तहत प्लेयर्स को गेम में क्राफ्टलैंड मैच खेलने होंगे।