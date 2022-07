Free Fire MAX में अभी कई इवेंट चल रहे हैं। इसमें प्लेयर्स को फ्री में एक से एक अच्छे आइटम पाने का मौका मिल रहा है। अभी प्लेयर्स Digital Disco Hair और Digital Core के साथ-साथ कई धमाल रिवॉर्ड पा सकते हैं। इस लोकप्रिय बैटल गेम में Complete Daily Mission & Exchange Tokens For Rewards और Level Up Your CS Rank इवेंट चल रहे हैं। Also Read - Free Fire MAX में Kenta का लेजेंडरी कैरेक्टर बंडल जीतने का मौका, ऐसे मिलेगा फ्री

ये दोनों इवेंट आज यानी 19 जुलाई को खत्म होने वाले हैं। अब प्लेयर्स के पास इन इवेंट के जरिए रिवॉर्ड पाने के लिए काफी कम समय रह गया है। इस कारण प्लेयर्स के पास काफी कम समय है। इस आर्टिकल में हम आपको इन दोनों में मिलने वाले रिवॉर्ड और उन्हें पाने का तरीका बताने वाले हैं।

Free Fire MAX में ऐसे पाएं Digital Disco Hair और Digital Core

फ्री फायर मैक्स में Complete Daily Mission & Exchange Tokens For Rewards इवेंट चल रहा है। इसमें प्लेयर्स को Digital Disco Hair और Digital Core के साथ-साथ अन्य कई रिवॉर्ड मिल रहे हैं। प्लेयर्स को रिवॉर्ड पाने के लिए पहले कुछ स्पेसिफिक टास्क पूरे करने होंगे। ऐसा करने पर उन्हें यूनिक फन टोकन मिलेंगे। इन टोकन को एक्चसेंज करके गेमर्स रिवॉर्ड पा सकते हैं।

प्लेयर्स को पूरे करने होंगे ये मिशन

एक गेम खेलने पर- 1x Fun Token

8 बार दुश्मनों को मारने पर– 1x Fun Token

दोस्तों के साथ मैच खेलने के लिए– 1x Fun Token

Clash Squad मैच में 2 बार Booyah जीतने पर- 1x Fun Token

Battle Royale मैच में एक बार Booyah जीतने पर- 1x Fun Token

इस तरह पाएं रिवॉर्ड

सबसे पहले प्लेयर्स को इवेंट टैब पर पहुंचने से पहले दिए गए मिशन सेट को पूरा करना होगा।

इसके बाद उन्हें ‘बैटल इन स्टाइल’ टैब में Claim Reward के लिए दिए गए बटन पर क्लिक करना होगा।

अब Collect Tokens टैब में जाकर टोकन कलेक्ट करें।

पर्याप्ट Fun Tokens पाने के बाद Exchange Token सेकिश में जाएं और रिवॉर्ड के लिए क्लेम कर लें।

Level Up Your CS Rank Event

Free Fire MAX में नया Level Up Your CS Rank इवेंट भी आज यानी 19 जुलाई को खत्म होने वाला है। इसमें भी मिशन पूरे करने पर प्लेयर्स को रिवॉर्ड के तौर पर ईनाम मिलते हैं।

CS Rank मोड में 3 मैच खेलने पर Digital Core मिलेगा।

CS Rank मोड में 5 मैच खेलने पर Weapon Royale Voucher मिलेगा।

CS Rank मोड में 10 मैच खेलने पर Digital Mania Pin मिलेगा।

