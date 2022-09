Free Fire MAX में फ्री मिल रहे कई आइटम, ऐसे पा सकते हैं आप

Free Fire MAX OB36 Update को लाइव हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ है और गेम में लगातार नए फीचर्स और इवेंट आ रहे हैं। इस समय लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में कई इवेंट चल रहे हैं। इनमें प्लेयर्स को एक से एक अच्छे आइटम पाने का मौका मिल रहा है। गेम के इंडियन सर्वर पर Help Up Challenge सब इवेंट भी शुरू हो गया है। इसमें प्लेयर्स को कुछ स्पेसिफिक टास्क पूरा करके रिवॉर्ड पाना होगा। हालांकि, रिवॉर्ड पाने के लिए गेमर्स के पास सीमित समय है। इस इवेंट के बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Free Fire MAX में आ गया नया इवेंट, मिल रहा Savage Lurker बंडल

Free Fire MAX Help Up Challenge

फ्री फायर मैक्स में नया Help Up Challenge 26 सितंबर से शुरू हो गया है। इसमें प्लेयर्स को मैचों के दौरान अपने साथियों को फिर से जीवित करना होगा। इसमें 3 हेल्प-अप मिशन या आव्शयकताएं हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए प्लेयर्स के पास 30 सितंबर तक का समय है। इन्हें पूरा करने के बाद ही वे फ्री रिवॉर्ड पा सकेंगे। इवेंट में दिए गए टास्क और रिवॉर्ड की लिस्ट नीचे दी गई है।

इस इवेंट में प्लेयर्स को अपनी टीम के 5 साथियों की हेल्प करने पर फ्री में रिवॉर्ड के तौर पर Graffiti Food Truck मिलेगा।

Master of Minds Weapon Loot Crate फ्री पाने के लिए 10 साथियों की मदद करनी होगी।

15 साथियों की मदद करके प्लेयर फ्री Quirk Smirk Pin पा सकते हैं।

इसका मतलब है कि सभी रिवॉर्ड जीतने के लिए प्लेयर को केवल 15 साथियों की मदद करने की आवश्यकता है। बता दें कि ग्रैफिटी फूड ट्रक एक विशेष आइटम है, जिसे आप स्पॉन पर रख सकते हैं। यह 10 प्लयेर को रेंडम रिवॉर्ड देता है। इसमें लोडआउट आइटम, गोल्ड और डायमंड रॉयल वाउचर शामिल हो सकते हैं।

ऐसे पाएं रिवॉर्ड