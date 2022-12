Garena Free Fire MAX में एक लेटेस्ट Kill Challenge शुरू हो गया है। यह लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में चल रहे Football Fable campaign का ही हिस्सा है। इस इवेंट में प्लेयर्स को कुछ तय संख्या में दुश्मनों को मारना होगा। दुश्मनों को मारकर प्लेयर्स फ्री में कॉस्मेटिक आइटम पा सकते हैं, जिन्हें इन-गेम स्टोर से खरीदने के लिए डायमंड यानी इन-गेम करेंसी खर्च करनी पड़ती है। इस कारण प्लेयर्स के पास यह अच्छा मौके है। इसे हाथ से न जाने दें। रिवॉर्ड पाने का पूरा तरीका जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for today 13 December: आज फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड में मिल रहे धमाल रिवॉर्ड, ऐसे पाएं

Free Fire MAX Kill Challenge

फ्री फायर मैक्स के इंडियन सरवर पर यह इवेंट 12 दिसंबर से लाइव हो गया है और 15 दिसंबर तक का समय है। इस इवेंट में एक तय संख्या में दुश्मनों को मारने पर प्लेयर्स रिवॉर्ड के तौर पर लूट बॉक्स पा सकते हैं।

इस इवेंट में गेमर्स को केवल एक टास्क पूरा करना होगा। इसमें प्लेयर्स को कुछ दिनों में 50 किल्स हासिल करने होंगे। यानी 50 दुश्मनों को मारना होगा। गेम मोड पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्लेयर्स अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी मोड में गेम खेलकर किल्स हासिल कर सकते हैं। यह टास्क गेम खेलने वाले के लिए काफी आसान है, क्योंकि वे BR या CS आदि किसी भी मोड में गेम खेलें और दुश्मनों को मारें। प्लेयर्स को वह मोड सिलेक्ट करना चाहिए, जो उन्हें अच्छा और आसान लगता है।

कैसे पाएं रिवॉर्ड?

सबसे पहले अपने डिवाइस में Free Fire MAX ओपन करें। उसके बाद किसी भी मोड में गेम खेलकर 50 दुश्मनों को मारें।

इसके बाद इवेंट सेक्शन में जाएं और इस इवेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें।

फिर Football Fable टैब के अंदर Kill Challenge सिलेक्ट करें।

Trophy Case Loot Box के आगे दिए गए Claim Button पर क्लिक कर दें।

इस तरह रिवॉर्ड आपके अकाउंट में आ जाएगा।

टोकन एक्सचेंज करके पाएं रिवॉर्ड

बता दें कि एक्सचेंज स्टोर गेम में 18 दिसंबर तक लाइव है। प्लेयर्स विभिन्न इवेंट से स्पेशल रेड फुटबॉल टोकन एक्सचेंज कर सकते हैं। टोकन की जगह स्पेशल वाउचर और आउटफिट आदि रिवॉर्ड के तौर पर फ्री में पा सकते हैं।