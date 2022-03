फ्री फायर मैक्स के लेटेस्ट रिडीम कोड्स दिलाएंगे ये खास आइटम, जानें कैसे करें क्लेम

Free Fire MAX Latest Redeem Codes: फ्री फायर के भारत में बैन होने के बाद प्लेयर्स इसके अपग्रेडेड वर्जन Free Fire MAX खेल रहे हैं। इस गेम का गेम-प्ले बिलकुल फ्री फायर की तरह ही है। साथ ही, इसमें मिलने वाले रिवॉर्ड्स, कस्टम स्किन, कॉस्मैटिक्स आदि भी एक जैसे ही हैं। प्लेयर्स को गेम में इन-गेम आइटम प्राप्त करने के लिए गेम के लिए आयोजित होने वाले इवेंट्स में भाग लेते हैं या फिर कंपनी इन्हें इन-गेम स्टोर से डायमंड खर्च करके खरीदते हैं। इसके अलावा गेम डेवलपर द्वारा जारी किए गए रिडीम कोड का इस्तेमाल करके प्लेयर्स इन आइटम्स को अपने गेम में प्राप्त कर सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX में मिल रहा Dynamic Duo M बंडल, जानें कैसे पाएं

फ्री फायर मैक्स के लिए गेम डेवलपर हमेशा रिडीम कोड्स जारी नहीं करते हैं। ये कोड किसी खास मौके पर जारी किए जाते हैं और सीमित समय के लिए ही वैलिड होते हैं। साथ ही, अलग-अलग सर्वर के लिए अलग रिडीम कोड आते हैं। आज हम आपको मार्च के महीने में जारी हुए Free Fire MAX के लेटेस्ट रिडीम कोड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। Also Read - Free Fire MAX में शुरू हुआ नया सीजन, जानें इस बार Elite Pass में मिलेंगे कौन से इनाम

Free Fire MAX Latest Redeem Codes:

Redeem code: J3ZKQ57Z2P2P

Rewards: Thunder Electrified Bundle (Only for the first 10 users) Also Read - Free Fire MAX में फ्री मिल रहे Diamond Royale Vouchers समेत कई रिवॉर्ड, जानें कैसे पाएं

Redeem code: 22NSM7UGSZM7

Rewards: Gold Royale and Weapon Royale Voucher (Only for the first 90000 users)

Server: Europe

इस तरह करें कोड ( Redeem Code) रिडीम

– सबसे पहले Free Fire Redeem Code वेबसाइट (http://reward.ff.garena.com/) पर जाएं।

– इसके बाद अपने Free Fire MAX अकाउंट में लॉग-इन करें।

– अकाउंट में लॉग-इन करते ही ये आपको कोड को रिडीम करने का विकल्प देगा।

– भारतीय यूजर्स के लिए यह ऑटोमैटिक भारतीय रीजन सेट कर देगा।

– रिडीम कोड डालने के साथ ही आपको सक्सेस का मैसेज आएगा

(हालांकि, इस बात का ध्यान रहे कि ये कोड केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं। साथ ही, ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं। यही नहीं एक रिडीम कोड को इस्तेमाल करने की एक लिमिट सेट होती है। पहले रिडीम करने वाले प्लेयर के लिए यह काम करेगा। जो प्लेयर लिमिट क्रॉस होने के बाद कोड को रिडीम करेगा उसको ‘Failed to redeem’ का मैसेज मिलेगा। BGR India इसकी गारंटी नहीं लेता है कि ये रिडीम कोड काम करेंगे, क्योंकि ये सीमित समय के लिए ही वैलिड होते हैं।)