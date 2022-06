Free Fire MAX के इंडियन सर्वर पर हाल में डेवलपर ने कई कॉस्मेटिक आइटम को दोबारा लॉन्च किया है। फिर से लॉन्च होने वाले आइटम में Azure Stormbringer और Frost Sabertooth बंडल शामिल है। Also Read - Garena Free Fire MAX Redeem Codes 15 June 2022: आज फ्री में क्लेम करें बंडल्स, Pets और Emotes

यह Rampage Wish इवेंट में उपलब्ध हैं। इनके अलावा इसमें Mythos Four emote और fist skin समेत अन्य कई यूनिक प्राइज भी मिल रहे हैं। आइये, इन्हें पाने का तरीका जानते हैं। Also Read - Free Fire MAX: अब तक के 5 धांसू इमोट, जो हैं Pirate's Flag जैसे

Free Fire MAX New Rampage Wish Event

नया Rampage Wish इवेंट फ्री फायर मैक्स के इंडियन सर्वर पर आज यानी 15 जून से शुरू हो गया है। यह 21 जून तक चलेगा। इसमें प्लेयर्स को Rampage थीम वाले आइटम पाने का मौका मिल रहा है। Also Read - Free Fire MAX में Dragon Rider Animation समेत कई रिवॉर्ड पाने का शानदार मौका, बस करना होगा यह काम

हालांकि, इसके लिए प्लेयर्स को इन-गमे करेंसी यानी डायमंड खर्च करने पड़ेंगे। गेमर्स को प्राइज पूल में से कोई भी आइटम मिल सकता है। इसके अलावा एक बार यूनिक प्राइज मिल जाने के बाद फिर से वह नहीं मिलेगा। इस इवेंट में मिल रहे प्राइज की लिस्ट नीचे दी गई है।

Unique Prizes

Azure Stormbringer Bundle

Mythos Fist

Frost Sabertooth Bundle

Mythos Four

Mythos Four Backpack

Final Catastrophe Backpack

Jeep – Stormbringer

Monster Truck – Sabertooth

Fight or Flight

Divine Punishment

The Stormbringer parachute

Catastrophe Bringer

Disease

Bringers’ Pin

Liberi’s Pin

Pet Skin: Apocalypse Fox

The Apocalypse banner

Day of Death banner

Plague and Famine avatar

Infestation avatar

Cube Fragment

Diamond Royale Voucher (Expiry by 31 July 2022)

Weapon Royale Voucher (Expiry by 31 July 2022)

Gold Voucher

Cataclysm (M1014) Weapon Loot Crate

Cataclysm (UMP) Weapon Loot Crate

Demolitionist Weapon Loot Crate

Bumblebee Weapon Loot Crate

100x Universal Fragment

50x Memory Fragment (Andrew)

50x Memory Fragment (Kla)

50x Memory Fragment (Wolfrahh)

50x Memory Fragment (Dimitri)

Resupply Map

Summon Airdrop

Pet Food

कैसे पाएं रिवॉर्ड?