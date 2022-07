Garena ने Free Fire MAX में एक नया Rate Up इवेंट पेश किया है। इसमें प्लेयर्स को M1887 स्किन्स और अन्य आइटम पाने का मौका मिल रहा है। फ्री फायर मैक्स में गम स्किन एक उपयोगी आइटम के तौर पर यूज होती हैं। इनके जरिए प्लेयर्स को गेम जीतने और रैंक बढ़ाने में मदद मिलती है। इस कारण गेमर्स को इन आइटम को पाने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। आइये, जानें कैसे पाएं स्किन समेत कई धांसू आइटम। Also Read - Free Fire MAX redeem codes for today (12 July 2022): आज फ्री में मिलेंगे Bundles, Pets और Skins, इस तरह करें क्लेम

Free Fire MAX Rate Up Event

फ्री फायर मैक्स में Rate Up इवेंट आज यानी 12 जुलाई से शुरू हो गया है। इसमें गेमर्स को M1887 स्किन पाने का मौका मिल रहा है। गेम में आने वाले कुछ इवेंट की तरह इसमें भी प्लेयर्स को रिवॉर्ड पाने के लिए डायमंड यानी इन-गेम करेंसी खर्च करना होगी। इसमें ड्रॉ करने पर रेंडम रिवॉर्ड मिलेगा। इवेंट में एक ड्रॉ की कीमत 40 डायमंड है। वहीं, 5 ड्रॉ के लिए प्लेयर्स को 180 डायमंड खर्च करने होंगे। इवेंट में उपलब्ध ग्रैंड प्राइज की लिस्ट नीचे दी गई है। Also Read - Free Fire MAX में OB35 Update से पहले Characters और Pets के टॉप-3 कॉम्बिनेशन, जो दुश्मनों के मुंह छीन लेंगे जीत

Rate Up event Grand Prize

M1887 – Incendium Burst

M1887 – Rapper Underworld

M1887 – Hand of Hope

M1887 – Golden Glare

M1887 – Aqua Burst

M1887 – Solaris Burst

प्लेयर्स को इवेंट में ड्रॉ करने से पहले ग्रैंड प्राइज में एक को सिलेक्ट करना होगा। हालांकि, वे Reselect Grand Prize बटन पर क्लिक करके कितनी भी बार ग्रैंड प्राइज में मिल रहे ऑप्शन्स के बीच स्विच कर सकते हैं। ध्यान रखें कि केवल सिलेक्ट किए गए आइटम को ही पाने के लिए गेमर्स के पास 10x मौके होंगे। इसके अवाला वे अन्य रिवॉर्ड भी पा सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX में OB35 Update तक के 3 सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले Outfits, जिनसे कैरेक्टर्स को मिलती है 'Super Power'

Desert Eagle – Moonlight Ballard

Thompson – The Falconer

AN94 – Hurricane Delivery

UMP – Carrot IMP-Head

AWM – Vandal Revolt

SKS – Phantom Assassin

Groza – Booyah

M60 – Lively Beast

M14 – Lively Beast

M4A1 – Skyline: Heatwave

Cube Fragment

Diamond Royale Voucher (Expiry date: 31 August)

Weapon Royale Voucher (Expiry date: 31 August)

Phantom Assassin (SCAR + SKS) Weapon Loot Crate

Pink Laminate (M4A1) Weapon Loot Crate

Santa’s Choice (M60 + SPAS 12) Weapon Loot Crate

Swagger Ownage (Famas + P90) Weapon Loot Crate

Skull Hunter (AK + SPAS 12) Weapon Loot Crate

Flaming Wolf Weapon Loot Crate

Pink Devil Weapon Loot Crate

Loose Cannon Weapon Loot Crate

Demolitionist Weapon Loot Crate

Urban Rager Weapon Loot Crate

30x Universal Fragment

1x Pet Food

1x SCAN

1x Bonfire

1x Bounty Token

1x Resupply Map

1x Summon Airdrop

कैसे पाएं रिवॉर्ड?

इस इवेंट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले Free Fire MAX ओपन करें।

उसके बाद राइट साइड में दिए गए कैलेंडर के आइकन पर क्लिक कर दें।

फिर इवेंट सेक्शन में जाकर News पर क्लिक करें।

अब M1887 Rate Up के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें।

इसके बाद Go to Button पर क्लिक करें।

अब ग्रैंड प्राइज में से एक आइटम सिलेक्ट कर लें।

फिर डायमंड खर्च करके ड्रॉ करें।

ध्यान रखें कि यह इवेंट 18 जुलाई तक चलेगा। इस कारण प्लेयर्स को जल्द इसका लाभ उठा लेना चाहिए।