Free Fire MAX में कई इवेंट आते हैं, जिनमें प्लेयर्स को फ्री में रिवॉर्ड के तौर पर बेहतरीन आइटम पाने का मौका मिलता है। नया Rampage United Mode इस लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम के गेमर्स को कई रिवॉर्ड ऑफर कर रहा है। इसके तहत कई इवेंट गेम में आए हैं। Also Read - 5 Ways to get free diamonds in Free Fire Max: फ्री फायर मैक्स में ये 5 तरीके फ्री में दिलाएंगे डायमंड्स, जानें

ये इवेंट्स गेम में 17 जून, 2022 से शुरू हो गए हैं और अगले महीने यानी जुलाई तक चलेंगे। इनमें से एक इवेंट में प्लेयर्स को वॉउचर से लेकर बंडल तक, कई आइटम मिलेंगे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Garena Free Fire MAX Redeem Codes 21 June 2022: फ्री में मिलेंगे Gloo Walls और Pets, जानें कैसे करें क्लेम

Free Fire MAX New Rampage Unite Mode Events

फ्री फायर मैक्स में कई इवेंट शुरू होने वाले हैं। 17 जून से 3 जुलाई तक गेम में एक या 2 नहीं बल्कि 3 इवेंट चलेंगे। इसमें Rampage Identify Web Event, Rampage Fort और Daily Sign-In इवेंट शामिल हैं। Also Read - Free Fire MAX में OB35 Update से पहले इन 5 Emotes का करें यूज, फिर शानदार हो जाएगी गेमिंग एक्सपीरियंस

वहीं, 25 जून, 2022 को Login Reward शुरू होगा। इसके अलावा गेम में 25 जून से Playtime Reward की शुरुआत भी हो जाएगी और यह 26 जुलाई तक चलेगा। इसी दिन New Paly Mode भी शुरू होगा और 3 जुलाई तक चलेगा। इसके अलावा 27 जून से daily Mission and Token Exchange इवेंट शुरू होगा और 2 जुलाई तक लाइव रहेगा।

इवेंट में मिलेंगे ये रिवॉर्ड

Rampage Fort इवेंट की बात करें तो यह अधिक कठिन नहीं होगा। इसमें आसानी से प्लेयर्स कई धमाल रिवाॉर्ड पा सकेंगे। इवेंट में लेवल को अनलॉक करने के लिए प्लेयर्स को Rampage पॉइंट कलेक्ट करने होंगे।

इन पॉइंट्स को बैटल रॉयल, क्लैश स्क्वॉड और रैम्पेज यूनाइट मोड में हिस्सा लेकर रोजाना इकट्ठा किया जा सकेगा। पॉइंट की संख्या इन मैचों में प्लेयर के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। एक बार जब गेमर्स पर्याप्त पॉइंट कलेक्ट कर लेते हैं तो वे अपने लेवल के आधार पर विभिन्न रिवॉर्ड पा सकेंगे। रिवॉर्ड की लिस्ट नीचे दी गई है।

1st floor – Rampage Book

3rd floor – 50x Rampage Book Token

5th floor – 5x Weapon Royale Voucher (Expiry July 31, 2022)

8th floor – 100x Rampage Book Token

10th floor – Aqua Rogue Bundle

25 जून, 2022 को गेमर्स Free Fire MAX में लॉग इन कर सकेंगे और लॉग-इन रिवॉर्ड के रूप में एक्वा बैकपैक फ्री में पा सकेंगे।

कैसे पाएं रिवॉर्ड?