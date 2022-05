Garena Free Fire MAX Redeem Code 26 May 2022: Garena अपने बैटल रोयाल गेम फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के लिए खास मौके पर इन-गेम इवेंट आयोजित करती है। गेमर्स इन इवेंट्स में पार्टिशिपेट करके गेम में मिलने वाले कॉस्मैटिक आइटम्स को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, ये आइटम लिमिटेड होते हैं और सभी गेमर्स को नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में जो गेमर्स इन-गेम इवेंट में किसी कारण से भाग नहीं ले पाते हैं या ये आइटम नहीं जीत पाते हैं, वो कंपनी द्वारा जारी किए गए रिडीम कोड का इस्तेमाल करके इन-गेम आइटम पा सकेंगे। Also Read - Garena Free Fire MAX Redeem Code 25 May 2022: इस तरह फ्री में क्लेम करें Pets, Emotes और Gun Skins

गेमर्स रिडीम कोड या फिर इन-गेम इवेंट द्वारा प्राप्त किए गए Free Fire MAX के इन कॉस्मैटिक आइटम का इस्तेमाल गेम खेलने के दौरान कर सकेंगे। इन आटम्स के जरिए प्लेयर्स मैच जीतने के साथ-साथ इन-गेम रैंकिंग को भी बढ़ा सकेंगे। Also Read - Free Fire MAX Redeem codes released in 2022: फ्री फायर के इस साल रिलीज हुए ये कोड्स फ्री में दिलाएंगे diamonds, crates और vouchers

Garena Free Fire MAX Redeem Code 26 May 2022:

Free Fire MAX के लेटेस्ट रिडीम कोड के जरिए प्लेयर्स को इन-गेम आइटम के तौर पर आज कैरेक्टर और ग्लू वॉल मिल सकता है। हालांकि, ये रिडीम कोड लिमिटेड यूज और सर्वर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ऐसे में ‘कोड एक्सपायर्ड’ या ‘गलत कोड’ का मैसेज यूजर्स को मिल सकता है। Also Read - Garena Free Fire MAX Redeem Code 24 May 2022: इस तरह फ्री में क्लेम करें Pets, Emotes और Skins

भारत में फ्री फायर बैन है लेकिन गेमर्स गरेना के बैटल रॉयल गेम Free Fire MAX खेल सकते हैं। इन रिडीम कोड के जरिए मिलने वाले आइटम को गेमर्स अपनी इन्वेंटरी में प्राप्त कर सकेंगे।

इस कोड से क्लेम करें धांसू कैरेक्टर

PCNF5CQBAJLK

ये कोड्स दिलाएंगे Gloo walls

FFAC2YXE6RF2

FFBBCVQZ4MWA

How to redeem codes and claim rewards

– सबसे पहले Free Fire Redeem Code वेबसाइट (http://reward.ff.garena.com/) पर जाएं।

– इसके बाद अपने Free Fire अकाउंट में लॉग-इन करें।

– अकाउंट में लॉग-इन करते ही ये आपको कोड को रिडीम करने का विकल्प देगा।

– भारतीय यूजर्स के लिए यह ऑटोमैटिक भारतीय रीजन सेट कर देगा।

– रिडीम कोड डालने के साथ ही आपको सक्सेस का मैसेज आएगा

नोट- फ्री फायर गेम भारत में बैन है। साथ ही, गेम के लिए जारी होने वाले रिडीम कोड रीजन स्पेसिफिक होते हैं। साथ ही, ये केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं क्योंकि एक रिडीम कोड के इस्तेमाल करने की लिमिट सेट होती है। इसलिए कई प्लेयर को ‘Failed to redeem’ का Error मैसेज मिलता है।