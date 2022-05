Garena Free Fire MAX Redeem Code for 20 May: फ्री फायर मैक्स में कई कॉस्मेटिक आइटम मिलते हैं, जिन्हें इन-गेम स्टोर से खरीदा जा सकता है। हालांकि, इसके लिए प्लेयर्स को इन-गेम करेंसी यानी डायमंड खर्च करने पड़ते हैं। बता दें कि डायमंड असली के पैसों से खरीदें जाते हैं। यही कारण है कि हर प्लेयर के पास अधिक डायमंड नहीं होते हैं और वे इन्हें खर्च करने से पहले कई बार सोचते हैं। Also Read - Free Fire MAX में फ्री ग्लू वॉल स्किन पाने का शानदार मौका, शुरू हुआ नया इवेंट

ऐसे प्लेयर्स के लिए गेम के डेवलपर Garena समय-समय पर नए इवेंट्स लाते रहते हैं। इनमें कुछ टास्क पूरा करके प्लेयर्स फ्री में कई आइटम जैसे पेट, कैरेक्टर, इमोट और बंडल आदि पा सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX Advance Server: ऐसे डाउनलोड करें APK और पाएं एक्टिवेशन कोड

इवेंट के अलावा प्लेयर्स के पास फ्री में आइटम पाने का सबसे आसानी तरीका Redeem Code होता है। इसके लिए उन्हें कोई टास्क या मिशन भी पूरा नहीं करना पड़ता है। डेवलपर प्लेयर्स के लिए कई रिडीम कोड जारी करते हैं। हर रीजन के लिए कोड अलग-अलग होते हैं। जिस रीजन के लिए कोड जारी होता है, उसी रीजन के प्लेयर द्वारा रिडीम करने पर उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। यहां पर हम आज के लिए जारी हुए फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड (Free Fire MAX Redeem Code For Today) बताने वाले हैं। साथ ही यहां उन्हें रिडीम करने का तरीका भी बताया गया है। आइये, जानते हैं। Also Read - Garena Free Fire MAX Redeem codes for 19 May 2022: इस तरह फ्री में मिलेंगे pet skins, बंडल्स समेत ये आइटम

Garena Free Fire MAX Redeem Code For 20 May

X99TK56XDJ4X

W0JJAFV3TU5E

FF9M2GF14CBF

FF9MJ31CXKRG

FF10617KGUF9

B6IYCTNH4PV3

YXY3EGTLHGJX

ZRJAPH294KV5

इन कोड को रिडीम करने पर प्लेयर्स को रिवॉर्ड के तौर पर स्किन मिलेगी।

VNY3MQWNKEGU

ZZATXB24QES8

FFIC33NTEUKA

U8S47JGJH5MG

ये कोड रिडीम करके प्लेयर्स पेट पा सकते हैं।

PCNF5CQBAJLK

इस रिडीम कोड में प्लेयर्स को कैरेक्टर मिलेगा।

ध्यान रखें कि Free Fire MAX Redeem Code कुछ ही समय के लिए एक्टिव होते हैं। इस कारण गेमर्स बिना देरी किए इन्हें रिडीम कर लेना चाहिए। अगर ऊपर बताए गए कोड्स को रिडीम करने पर आपको कोई एरर मैसेज मिल रहा है तो समझ जाएं कि या तो यह एक्सपायर हो गया है या आपके रीजन के लिए नहीं है।

कैसे करें रिडीम?