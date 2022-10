Free Fire MAX Redeem Code for Today 29 October 2022: तुरंत रिडीम करें ये फ्री फायर मैक्स कोड, पाएं डायमंड और रूम कार्ड

Free Fire MAX Redeem Code for Today 29 October 2022: फ्री फायर मैक्स में प्लेयर्स को कई कॉस्मेटिक आइटम मिलते हैं। इसमें इमोट, वेपन, गन स्किन और पेट शामिल हैं। आमतौर पर इन्हें इन-गेम स्टोर से खरीदा जा सकता है। हालांकि, इसके लिए प्लेयर्स को इन-गेम करेंसी यानी डायमंड खर्च करने होंगे। हालांकि, फ्री फायर मैक्स का डेवलपर Garena प्लेयर्स को फ्री में रिवॉर्ड के तौर पर एक से एक अच्छे आइटम पाने का कई मौका देता है। इसमें से एक रिडीम कोड भी है। लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम का डेवलपर समय-समय पर Redeem Code जारी करता रहता है। Also Read - Free Fire MAX Redeem Codes for Today 28 October 2022: आज पाएं Gloo Walls और Skins, जानें कैसे फ्री रिवॉर्ड कैसे करें क्लेम

ये कोड 12 कैरेक्टर के होते हैं। इन्हें रिडेमप्शन वेबसाइट पर जाकर रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करने पर इनमें रिवॉर्ड के तौर पर ढेरों इनाम मिलते हैं। इसके लिए उन्हें कोई स्पेसिफिक टास्क या मिशन पूरे नहीं करने पड़ते हैं। इस आर्टिकल में हमने आज के लिए जारी हुए रिडीम कोड (Free Fire MAX Redeem Code for 29 October 2022) बताए हैं। साथ ही उन्हें रिडीम करने का तरीका भी बताया गया है।

Free Fire MAX Redeem Code for Today 29 October 2022

इस कोड को रिडीम करने पर प्लेयर्स को रिवॉर्ड के तौर पर डायमंड मिलते हैं।

MHM5D8ZQZP22

ये कोड रिडीम करने पर गेमर्स को रूम कार्ड मिलेंगे।

FFICJGW9NKYT

XUW3FNK7AV8N

ध्यान रखें ये रिडीम कोड सीमित समय के लिए जारी होते हैं। साथ ही हर कोड सभी रीजन के लिए नहीं होता है। विभिन्न रीजन के लिए अलग-अलग कोड आते हैं। कोड जिस रीजन के लिए जारी हुआ है, वहीं का प्लेयर उसे रिडीम करके रिवॉर्ड पा सकेगा। अगर आपको ऊपर बताए गए कोड भी कोड रिडीम करने पर कोई एरर मैसेज जैसे Failed to Redeem आदि मिल रहा है तो समझ जाएं कि या तो वह एक्सपायर हो गया है या फिर आपके रीजन के लिए नहीं है। इस कारण बिना देरी किए तुंरत नए कोड को रिडीम कर लेना चाहिए।

कैसे करें रिडीम?