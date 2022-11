Garena Free Fire MAX Redeem Codes 21 November: फ्री फायर मैक्स में आज फ्री मिलेंगे ग्लू वॉल और इमोट्स, जानें कैसे करें क्लेम

Garena Free Fire MAX Redeem Codes for 21 November: गेरना अपने लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में प्लेयर्स को बनाए रखने के लिए लगातार कोई न कोई इवेंट जारी करता है। इस इवेंट में हिस्सा लेकर प्लेयर्स कई तरह के फ्री रिवॉर्ड जीत सकते हैं। इसके अलावा गरेना रीजन के मुताबिक, रिडीम कोड भी जारी करता है, जिसे यूज करके प्लेयर्स अपने पसंदीदा इन-गेम आइटम को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, ये रिडीम कोड सीमित समय के लिए वैलिड होते हैं। जो प्लेयर इन कोड्स को पहले रिडीम करते हैं, उन्हें ये फ्री आइटम मिल सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for Today (19 November): अभी फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड में पाएं डायमंड और कैरेक्टर

इस साल अप्रैल में गरेना के बैटल रॉयल गेम Free Fire को बैन कर दिया गया था। हालांकि, इसका मैक्स वर्जन अभी भी खेलने के लिए उपलब्ध है। भारतीय प्लेयर्स इस गेम को खेल सकते हैं। दोनों ही गेम का गेम-प्ले लगभग एक जैसा है हालांकि, मैक्स वर्जन में स्टैंडर्स फ्री फायर के मुकाबले बेहतर ग्राफिक्स मिलता है। Also Read - Free Fire MAX में पाएं Starsea Beast Parachute, बस करना होगा यह काम

Free Fire MAX की खास बात यह है कि इसमें प्लेयर्स को रैंकिंग बढ़ाने के लिए कई तरह के कॉस्मैटिक आइटम्स मिलते हैं। ये कॉस्मैटिक आइटम्स कॉस्ट्यूम बंडल्स, गन स्किन, कैरेक्टर्स, पेट्स और इमोट हो सकते हैं। फ्री फायर मैक्स में ये सभी आइटम इन-गेम करेंसी यानी डायमंड्स खर्च करके खरीदे जाते हैं। Also Read - Free Fire MAX में Arvon pet और pet skins पाने का शानदार मौका, जानें कैसे

Garena Free Fire Max Redeem codes for 21st November 2022:

आज जारी हुए रिडीम कोड को यूज करके प्लेयर्स फ्री में इमोट्स और ग्लू वॉल स्किन प्राप्त कर सकते हैं। आइए, जानते हैं आज के रिडीम कोड्स के बारे में…

Emotes

FF9MJ31CXKRG

FFCO8BS5JW2D

FFAC2YXE6RF2

FFICJGW9NKYT

Gloo wall skins

FFCMCPSBN9CU

इस तरह क्लेम करें रिवार्ड (How to Claim Rewards)

– सबसे पहले Free Fire Redeem Code वेबसाइट (http://reward.ff.garena.com/) पर जाएं।

– इसके बाद अपने Free Fire अकाउंट में लॉग-इन करें।

– अकाउंट में लॉग-इन करते ही ये आपको कोड को रिडीम करने का विकल्प देगा।

– भारतीय यूजर्स के लिए यह ऑटोमैटिक भारतीय रीजन सेट कर देगा।

– रिडीम कोड डालने के साथ ही आपको सक्सेस का मैसेज आएगा।

– इसके बाद आप गेम में लॉग-इन करने के बाद इन आइटम्स को अपनी इन्वेंटरी में देख पाएंगे।

नोट- फ्री फायर गेम भारत में बैन है। साथ ही, गेम के लिए जारी होने वाले रिडीम कोड रीजन स्पेसिफिक होते हैं। साथ ही, ये केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं क्योंकि एक रिडीम कोड के इस्तेमाल करने की एक लिमिट होती है।