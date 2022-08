Garena Free Fire Redeem Codes for 15 August 2022: गरेना के बैटल रॉयल गेम फ्री फायर मैक्स के लिए नए रिडीम कोड्स जारी किए गए हैं। इन कोड्स को रिडीम करके प्लेयर्स कई इन-गेम रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। आ जारी रिडीम कोड्स में प्लेयर्स के पास फ्री में ग्लू वॉल और गन स्किन जीतने का मौका है। हालांकि, फ्री फायर मैक्स के ये रिडीम कोड्स सीमित समय के लिए वैलिड होते हैं और इन्हें सही रीजन के प्लेयर्स की यूज कर सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX Redeem Codes for 14 August 2022: आज के एक्टिव कोड से मिलेंगे शानदार कॉस्ट्यूम बंडल और स्किन

Free Fire MAX प्लेयर्स रिडीम कोड्स के अलावा गेम में आयोजित होने वाले इवेंट्स में भाग लेकर भी रिवॉर्ड जीत सकते हैं। Free Fire बैन होने के बाद इसके मैक्स वर्जन को ही केवल भारत में खेला जा सकता है। प्लेयर्स को गेम में अपनी रैंकिंग तेजी से बढ़ाने के लिए कई कॉस्मैटिक आइटम्स की जरूरत होती है। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for today 13 August 2022: आज फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड में फ्री मिल रहे डायमंड, ऐसे करें रिडीम

ये आइटम्स प्लेयर्स की रैंकिंग को तेजी से बढ़ाने के लिए प्वाइंट्स कलेक्ट करने में मदद करते हैं। साथ ही, विरोधी प्लेयर्स को गेम से बाहर करने और इन गेम बैटल में सर्वाइव करने में भी मदद करते हैं। आइए, जानते हैं आज के रिडीम कोड्स के बारे में.. Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for Today 10 August 2022: तुंरत रिडीम करें फ्री फायर मैक्स के ये कोड, मिल रहे बंडल और ग्लू वॉल स्किन

Free Fire MAX Redeem Codes for 15 August 2022

Gun skins

FFICJGW9NKYT

YXY3EGTLHGJX

X99TK56XDJ4X

W0JJAFV3TU5E

FU9CGS4Q9P4E

B6IYCTNH4PV3

FF10HXQBBH2J

WLSGJXS5KFYR

Gloo wall skins

FFAC2YXE6RF2

FFBBCVQZ4MWA

How to redeem codes and claim rewards

– सबसे पहले Free Fire Redeem Code वेबसाइट (http://reward.ff.garena.com/) पर जाएं।

– इसके बाद अपने Free Fire अकाउंट में लॉग-इन करें।

– अकाउंट में लॉग-इन करते ही ये आपको कोड को रिडीम करने का विकल्प देगा।

– भारतीय यूजर्स के लिए यह ऑटोमैटिक भारतीय रीजन सेट कर देगा।

– रिडीम कोड डालने के साथ ही आपको सक्सेस का मैसेज आएगा

नोट- फ्री फायर गेम भारत में बैन है। साथ ही, गेम के लिए जारी होने वाले रिडीम कोड रीजन स्पेसिफिक होते हैं। साथ ही, ये केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं क्योंकि एक रिडीम कोड के इस्तेमाल करने की एक लिमिट होती है।