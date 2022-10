Free Fire MAX Redeem Codes for Today 17 October 2022: Garena के बैटल रॉयल गेम फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स में प्लेयर्स रिडीम कोड्स के जरिए कई रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। ये फ्री रिवॉर्ड्स यूजर को इन-गेम रैंकिग बढ़ाने में मदद करते हैं। फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के ये रिडीम कोड्स सीमित समय के लिए वैलिड होते हैं और चुनिंद रीजन के प्लेयर्स ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन रिडीम कोड्स के जरिए प्लेयर्स को कई तरह के फ्री रिवॉर्ड मिलते हैं। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for today 15 October 2022: फ्री फायर मैक्स के ढेरों रिडीम कोड, फ्री में पाएं स्किन और वाउचर

Free Fire MAX Redeem Codes for Today 17 October 2022:

Free Fire MAX के लिए जारी हुआ आज के रिडीम कोड्स को यूज करके प्लेयर्स फ्री में Emotes और Custom Room Cards प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि फ्री फायर गेम को भारत में बैन कर दिया गया है। हालांकि, इसका एडवांस वर्जन फ्री फायर मैक्स भारत में उपलब्ध है। इन दोनों गेम के गेम-प्ले, रिवॉर्ड आदि में कोई अंतर नहीं है। हालांकि, एडवांस वर्जन में प्लेयर्स को बेहतर ग्राफिक्स मिलते हैं। आइए, जानते हैं आज के रिडीम कोड्स के बारे में…

Emotes के लिए यूज करें ये रिडीम कोड्स

FF9MJ31CXKRG

FFICJGW9NKYT

FFCO8BS5JW2D

FFAC2YXE6RF2

Room cards के लिए यूज करें ये रिडीम कोड्स

FFICJGW9NKYT

XUW3FNK7AV8N

इस तरह कोड करें रिडीम (How to Redeem Codes)

– सबसे पहले Free Fire Redeem Code वेबसाइट (http://reward.ff.garena.com/) पर जाएं।

– इसके बाद अपने Free Fire अकाउंट में लॉग-इन करें।

– अकाउंट में लॉग-इन करते ही ये आपको कोड को रिडीम करने का विकल्प देगा।

– भारतीय यूजर्स के लिए यह ऑटोमैटिक भारतीय रीजन सेट कर देगा।

– रिडीम कोड डालने के साथ ही आपको सक्सेस का मैसेज आएगा

नोट- फ्री फायर गेम भारत में बैन है। साथ ही, गेम के लिए जारी होने वाले रिडीम कोड रीजन स्पेसिफिक होते हैं। साथ ही, ये केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं क्योंकि एक रिडीम कोड के इस्तेमाल करने की एक लिमिट होती है।