फ्री फायर में मिलेंगे ये चार कमाल के बंडल्स, जानें कैसे करें क्लेम

Free Fire गेम में कई तरह के इवेंट्स समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं। इन इवेंट्स में प्लेयर्स के बार कई तरह के रिवार्ड्स जीतने का मौका रहता है। फिलहाल इस बैटल रॉयल गेम में Moco Rebirth Event आयोजित होने वाला है, जो 10 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक चलेगी। इस इवेंट में प्लेयर्स के पास कई तरह के एक्सक्लूसिव क्लेक्टिबल्स, रिफ्रेश्ड इंटरफेस आदि जीतने का मौका है।

बता दें कि Moco इस गेम का एक पसंदीदा कैरेक्टर है। यूजर्स इस इवेंट में चार बेहतरीन बंडल्स मिलेंगे। इन बंडल्स को हैकर जैक ऑफ 4 ट्रेड इवेंट में क्लेम किया जा सकता है। फ्री फायर के इस नए इवेंट में प्लेयर्स को चार इन-गेम बंडल्स मिलेंगे। प्लेयर इन बंडल्स को हैकर स्टोर इवेंट के जरिए क्लेम कर सकते हैं। इन इवेंट में भाग लेकर प्लेयर्स नीचे दिए गए बंडल जीत सकते हैं।

The Flashing Shade Bundle

Eternal Diamond Bundle

Dreamy Club Bundle

The Blazing Heart Bundle

इस तरह क्लेम करें प्राइज

इस इवेंट में भाग लेने के लिए सबसे पहले प्लेयर को अपने स्मार्टफोन में Free Fire गेम को ओपन करना होगा।

इन-गेम इवेंट सेक्शन में जाकर प्लेयर को अपने पसंदीदा प्राइज और बोनस प्राइज पुल को चुनना होगा

कंफर्मेशन के बाद प्लेयर को Moco ज्वॉइन करना होगा और स्टोर में जाकर हैकिंग शुरू करें।

इसके बाद प्लेयर को 6 स्पिन में सभी रिवार्ड्स मिलेंगे।

प्लेयर्स इसके साथ बेहतरीन बंडल, इमोट्स और कई तरह के आइटम्स मिलेंगे। ध्यान रहे प्लेयर को 13 सितंबर से पहले इन रिवार्ड को क्लेम करना होगा, नहीं तो 13 सितंबर तक स्टोर क्लोज करना होगा।