Garena Free Fire में आ रहा बड़ा अपडेट, नए मैप के साथ मिलेगा नया एक्सपीरियंस

Garena Free Fire में इस वक्त New Age कैंपेन चल रहा है, जहां प्लेयर्स विंटर थीम पर बने हुए इवेंट्स में हिस्सा लेकर कई सारे रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। प्लेयर्स 27 दिसंबर तक New Age इवेंट्स में हिस्सा ले सकते हैं, जहां 25 दिसंबर (क्रिसमस) को इन्हें एक्सक्लूसिव मेल और फीमेल बंडल भी मिल सकते हैं।

अब गेम डेवलपर ने सर्दी के बाद आने वाले स्प्रिंग (बसंत) इवेंट्स की झलक दिखाई है, जहां इन्हें नए इवेंट्स, बसंत ऋतु पर आधारित इन-गेम आइटम्स और रिफ्रेश किया हुआ Alpine मैप मिलेगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जाने हैं।

Garena Free Fire Ascension Day: Spring

Garena Free Fire में मौजूदा वक्त पर New Age चल रही है, जिसके बाद गेम में बसंत ऋतु आएगी, जहां आपको नए इवेंट्स, नया एक्सपीरियंस और नए इन-गेम आइटम्स मिलेंगे। ये कैंपेन 27 दिसंबर से 9 जनवरी तक एक्टिव रहेगा। Garena Free Fire में नए सीजन की शुरुआत 27 दिसंबर को न्यू एज कैंपेन वेबसाइट पर Springtime VR एक्सपीरियंस के साथ होगी। प्लेयर्स को नए मैप पर The Dock और The Vantage जैसे एरिया को एक्स्प्लोर करने पर नए एडवेंचर और मिनी एक्टिविटी मिलेंगी।

New Age Ascension में प्लेयर्स को Alpine मैप का नया लुक मिलेगा और साथ ही एक नया मैप भी मिलेगा। गेम डेवलपर का कहना है कि यह नया मैप आने वाले हफ्तों में रिवील किया जाएगा।

फिलहाल Garena Free Fire New Age में प्लेयर्स 27 दिसंबर तक ढेरों इनाम जीत सकते हैं। गेम में लॉग-इन इवेंट्स से लेकर डायमंड टॉप-अप और इन-गेम मिशन मौजूद हैं, जिनमें हिस्सा लेकर आपको कई तरह के एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड मिलेंगे। इन रिवॉर्ड में Frosty Beach Bundle, Jingle Skull Backpack, Winter Basher, Katana, Winterland Sledge और Snowman in Flight पैराशूट जैसे आइटम्स शामिल हैं। इनके अलावा आप गेम में यूनिवर्सल फ्रैगमेंट, पेट, इमोट, पैन स्किन और ढेरों दूसरे रिवॉर्ड भी पा सकते हैं।