Garena Free Fire में अक्सर नए इवेंट्स और कैंपेन प्लेयर्स को फ्री रिवॉर्ड पाने का मौका देते हैं। गेम में इस वक्त कई सारे ऐसे ही इवेंट्स मौजूद हैं, जहां आप कई सारे इन-गेम आइटम्स जीत सकते हैं। अब डेवलपर ने फ्री फायर में New Age Top-Up इवेंट भी जोड़ा है, जहां आप एक तय नंबर के डायमंड खरीद कर फ्री में Shattered Reality लेजेंडरी इमोट इमोट पा सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire Pro League 2021 Winter: जानें इस टूर्नामेंट की डेट, फॉर्मेट, ग्रुप, टीम और ₹35,00,000 का ग्रैंड Prize Pool Details

Garena Free Fire: New Age Top-Up

Garena Free Fire में इस वक्त New Age कैंपेन चल रहा है, जिसके तहत गेम में एक नया टॉप अप इवेंट New Age Top-Up लाइव हुआ है। यह 4 जनवरी 2022 से शुरू हुआ है और 9 जनवरी 2022 तक चलेगा। यहां आपको डायमंड खरीदने पर फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे, जिनमें बैकपैक स्किन और लेजेंडरी इमोट शामिल हैं। डायमंड की संख्या और रिवॉर्ड की डिटेल नीचे लिखी हुई है: Also Read - Garena Free Fire में इस साल ऐसे पाएं Name Change Card, बहुत कम डायमंड खर्च करके बदलें नाम

100 डायमंड: Irontrasher Backpack

300 डायमंड: Motorbike – Ice Blossoms

500 डायमंड: Shattered Reality emote

आप अपने पसंद के रिवॉर्ड को पाने के लिए उसके सामने दिए हुए डायमंड की संख्या के बराबर टॉप-अप कर सकते हैं। जब आप टॉप-अप का बटन दबाएंगे तो गेम आपको पेमेंट पेज पर ले जाएगा, जहां आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर के पेमेंट सिस्टम की मदद से डायमंड खरीद सकते हैं। डायमंड खरीदने के बाद आपको टॉप-अप इवेंट के पेज पर रिवॉर्ड के सामने क्लेम का बटन दिखने लगेगा। इस बटन को दबाकर आप रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हैं। Also Read - Free Fire OB32 Advance Server: ओपन और क्लोज डेट का हुआ खुलासा, जानें कैसे मिलेगा एक्टिवेशन कोड?

Diamond Price

ये ध्यान रखिए कि डायमंड टॉप-अप करने पर ये रिवॉर्ड तो फ्री में मिलेंगे, मगर डायमंड खरीदने के लिए आपको असली के पैसे खर्च करने होंगे। डायमंड की रेट लिस्ट नीचे दी हुई है:

100 डायमंड्स: 80 रुपये

310 डायमंड्स: 250 रुपये

520 डायमंड्स: 400 रुपये

1,060 डायमंड्स: 800 रुपये

2,180 डायमंड्स: 1,600 रुपये

5,600 डायमंड्स: 4,000 रुपये

Garena Free Fire में इस महीने के साथ ही एक नया सीजन भी शुरू हुआ है। फ्री फायर का नया Season 44 यूजर्स के लिए बहुत सारे नए मुफ्त और Elite Pass रिवॉर्ड लाया है। प्लेयर्स जैसे-जैसे इस सीजन में आगे बढ़ते जाएंगे, उन्हें ये रिवॉर्ड्स भी मिलते जाएंगे। यह सीजन गेम में 1 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक लाइव रहेगा।