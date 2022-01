फ्री फायर में नए साल का तोहफा! आज मिलेंगे फ्री Yeti पेट और Mr Waggor पेट स्किन

Garena Free Fire में अभी New Age कैंपेन चल रहा है, जिसके तहत प्लेयर्स इवेंट्स में हिस्सा लेकर ढेरों विंटर ऑउटफिट, गियर और दूसरे इन-गेम आइटम्स जीत सकते हैं। इसी कैंपेन के तहत न्यू इयर पर गेम डेवलपर प्लेयर्स को फ्री में ढेरों रिवॉर्ड दे रहा है। आज गेम में लॉग-इन करने पर और दोस्तों के साथ एक मैच खेलकर फ्री Yeti पेट और पेट स्किन मिलेगी। आइए इन दोनों फ्री रिवॉर्ड के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Garena Free Fire में आया नया Alpine मैप, जहां मैच खेलने पर मिलेंगे ढेरों इनाम

Garena Free Fire: Free Yeti Pet

Garena Free Fire में आज, 1 जनवरी 2022 को लॉग-इन करने पर आपको फ्री में Yeti Pet मिलेगा। इसे पाने के लिए आपको गेम चालू करके New Age कैंपेन पर जाना होगा। यहां पर आपको नीचे की तरफ लॉग-इन रिवॉर्ड में Yeti Pet मिल जाएगा। इस पेट को गेम के OB31 अपडेट में जोड़ा गया है।

इसकी स्किल Frost Fortress प्लेयर्स पर होने वाले एक्स्प्लोसिव डैमेज को कम करती है। अलग-अलग लेवल पर इस स्किल के स्टैट इस तरह हैं:

इसकी स्किल Frost Fortress प्लेयर्स पर होने वाले एक्स्प्लोसिव डैमेज को कम करती है। अलग-अलग लेवल पर इस स्किल के स्टैट इस तरह हैं:

लेवल 1: हर 150 सेकंड, प्लेयर पर होने वाला एक्स्प्लोसिव डैमेज 15% कम हो जाता है

लेवल 2: हर 120 सेकंड, प्लेयर पर होने वाला एक्स्प्लोसिव डैमेज 20% कम हो जाता है

लेवल 3: हर 90 सेकंड, प्लेयर पर होने वाला एक्स्प्लोसिव डैमेज 30% कम हो जाता है

Garena Free Fire: Wagger On Ice Pet Skin

Garena Free Fire में आज, 1 जनवरी 2022 को आप फ्री में Mr Waggor पेट की नयी स्किन पा सकते हैं। इसके लिए गेम ने एक नया इवेंट Game with Friends जोड़ा है। यहां आपको बस अपने दोस्तों के साथ एक मैच खेलना होगा और बदले में आपको Wagger on Ice Pet Skin मिल जाएगी। इस इवेंट तक पहुंचने के लिए आपको फ्री फायर की लॉबी में मौजूद कैलेंडर आइकन पर क्लिक करके New Age टैब में जाना होगा। यहां पर आपको लिस्ट में Game with Friends इवेंट मिल जाएगा। मैच खेलने के बाद यहां पर आपको क्लेम का बटन मिल जाएगा।