Free Fire में मिल रहा Racer Dreki pet skin, ऐसे पा सकते हैं फ्री

Free Fire मोबाइल गेम Cristiano Ronaldo, Son Tung M-TP जैसी दुनियाभर की चर्चित शख्सियत के साथ-साथ One Punch Man, Attack on Titan और Street Fighter जैसी सीरीज के साथ कोलैबोरेशन कर चुका है। इसके कारण प्लेयर्स को कई सारे इवेंट्स में हिस्सा लेने का मौका मिल जाता है। कंपनी ने लेटेस्ट क्रॉसओवर McLaren के साथ किया है। इन इवेंट्स में प्लेयर्स के लिए फ्री रिवॉर्ड्स समेत कई चीजें होती हैं। आइए जानते हैं फ्री फायर में आप कैसे Racer Dreki pet skin हासिल कर सकते हैं।

Free Fire में कैसे मिलेगी Racer Dreki pet skin

फ्री फायर में Racer Dreki pet skin को Wet Racing Tyre Token के जरिए हासिल किया जा सकता है। यह इवेंट 26 जुलाई को शुरू हुआ है और 4 अगस्त तक चलेगा।

Gold Royale Voucher — 3x Wet Racing Tyre Tokens

Weapon Royale Voucher — 3x Wet Racing Tyre Tokens

Pet Skin: Racer Dreki — 25x Wet Racing Tyre Tokens

प्लेयर्स को दिए गए टोकन्स को मैच के दौरान कलेक्ट करना होगा। इन्हें इन-गेम लूट बॉक्स से कलेक्ट किया जा सकता है।

कैसे कर सकते हैं रिडीम?

Free Fire में Racer Dreki pet skin को क्लेम करने के लिए यूजर्स को कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे।

सबसे पहले यूजर्स को गेम के होम स्क्रीन में नजर आने वाले कैलेंडर के आइकन पर जाना होगा। इसके बाद यूजर्स को Ace Play event सेक्शन में जाना होगा और Get Racer Dreki टैब पर क्लिक करना होगा। स्क्रीन पर कई सारे क्लेमेबल आइटम्स आपको नजर आएंगे। Dreki पेट स्किन को हासिल करने के लिए आपको 25 टोकन पर क्लिक करना होगा। यहां आपको Exchange का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप पेट सेक्शन से इस स्किन का प्राप्त कर सकेंगे।

बता दें कि Free Fire में अपने प्लेयर्स के लिए Redeem Codes जारी करता रहता है। इन कोड्स की मदद से यूजर्स कई आइटम को फ्री फायर में फ्री में हासिल कर सकते हैं। यह कोड्स रीजन के मुताबिक जारी होते हैं। डेवलपर्स इन्हें इवेंट्स और लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जारी करते हैं।