फ्री फायर में इस धांसू गन और पैन स्किन को फ्री पाने का आज है आखिरी मौका

Garena Free Fire में New Age बस खत्म ही होने वाला है। गेम में मौजूद ज्यादातर इवेंट्स अपनी लास्ट डेट की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हीं इवेंट्स में से एक है Are You Ready? इवेंट, जिसका आज आखिरी दिन है। यहां प्लेयर्स कुछ आसान से मिशन पूरे करके M60 – Ice Blossoms और Pan – Snow Doom जैसी बेहतरीन स्किन्स जीत सकते हैं। Also Read - Garena Free Fire में आज मिलेगा फ्री Frozen Torch Skyboard, बस दबाना होगा एक बटन

इसी इवेंट में Garena Free Fire प्लेयर्स Weapon Royale Voucher और Bonfire भी जीत सकते हैं, जिसका काम आपके कैरेक्टर और टीम-मेट्स की EO/ HP को रीजेनरेट करना होता है। आइए जानते हैं कि इवेंट के आखिरी दिन आप किस तरह इन सभी रिवॉर्ड को कलेक्ट कर सकते हैं। Also Read - Garena Free Fire Season 44 हुआ लाइव, साथ लाया रंग-बिरंगे एलियन ऑउटफिट

Garena Free Fire: Are You Ready?

Garena Free Fire के Are You Ready इवेंट की शुरुआत गेम में 27 दिसंबर को हुई थी और यह आज, यानी 2 जनवरी 2022 तक लाइव रहेगा। यहां आपको आसान से मिशन पूरे करके Blue Fox Statue जमा करने होते हैं, जिन्हें आप रिवॉर्ड के बदले रिडीम कर सकते हैं। आज इन टोकन को जमा करने के लिए आपको नीचे लिखे हुए मिशन पूरे करने होंगे: Also Read - Garena Free Fire में नए साल का तोहफा: आज मिलेंगे फ्री Yeti पेट और Mr Waggor पेट स्किन

Clash Squad Mode में एक मैच खेलना

Battle Royale Mode में एक मैच खेलना

1000 Damage डील करना

फ्रेंड्स के साथ 1 मैच खेलना

New Age के इस इवेंट में टोकन को रिवॉर्ड के बदले रिडीम करने का सिस्टम 1 जनवरी से लेकर आज, यानी 2 जनवरी तक लाइव रहेगा। इस दौरान आप नीचे लिखे हुए रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हैं:

M60 – Ice Blossoms: 10 Blue Fox Statue

10 Blue Fox Statue Pan – Snow Doom: 8 Blue Fox Statue

8 Blue Fox Statue Weapon Royale Voucher: 3 Blue Fox Statue

3 Blue Fox Statue Bonfire: 1 Blue Fox Statue

इन रिवॉर्ड्स को पाने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे:

आपको Free Fire ओपन करके यहां अपने अकाउंट से लॉग-इन करना होगा

अब दाईं तरफ दिए हुए कैलेंडर आइकन पर टैप करके इवेंट पेज पर जाना होगा

यहां आपको ऊपर की तरफ दी हुई New Age टैब पर क्लिक करके Are You Ready इवेंट इंटरफेस पर जाना होगा

यहां आपको New Age is Coming टैब में मिशन दिखाई देंगे और इसके पास में मौजूद New Age is Here में रिवॉर्ड दिखाई देंगे

पहली टैब में मिशन पूरे करके आपको Blue Fox Statue क्लेम करने होंगे और फिर दूसरी टैब में इनको इस्तेमाल करके रिवॉर्ड रिडीम करने होंगे

अगर आप पहले से इस इवेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो आज आप यहां पर सिर्फ 5 टोकन ही जमा कर पाएंगे, जिनके इस्तेमाल से आप सिर्फ Weapon Royale Voucher और Bonfire रिडीम कर पाएंगे। अगर आपके पास पहले से Blue Fox Statue हैं तो आप इनका इस्तेमाल बड़े रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए भी कर सकते हैं।